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У Ндукве сдают нервы, а Барчук приносит победу "орлам". Прикарпатье - Краматорск 2:0

Первая лига
(1 голосов)

Ассист и пенальти

У Ндукве сдают нервы, а Барчук приносит победу "орлам". Прикарпатье - Краматорск 2:0

Скріншот із телетрансляції

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 7 тур

05.09.2021, 15:30

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Игорь Сташук (Чернигов)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Краматорск 2:0

Голы: Ростислав Волошинович (44), Роман Барчук (64, пенальти)

Удаление: Денис Ндукве (55)

Предупреждения: Ростислав Волошинович (55), Назар Воробчак (66) - Денис Ндукве (29), Арсентий Дорошенко (61)

Прикарпатье: 24 Иван Пицан, 11 Писко, 5 Олег Лень, 89 Олег Матушевский, 4 Иван Пастух - 17 Владислав Семотюк, 21 Иван Сондей, 14 Василий Цюцюра (К) (6 Владимир Рудюк, 71) - 19 Ростислав Волошинович, 15 Назар Воробчак - 90 Роман Барчук

Запасные: 1 Роман Сердюк, 54 Андрей Новак, 44 Виталий Пархуць, 2 Даниил Мащенко, 7 Роман Кузьмин, 8 Роман Толочко, 34 Василий Генык, 3 Василий Француз, 77 Роман Дитко

Главный тренер - Олег Рипан

Краматорск: 33 Артем Поспелов - 22 Павел Мягков (13 Артем Козлов, 75), 8 Руслан Зубков (К), 44 Александр Медведев, 4 Максим Агапов - 6 Вадим Витенчук, 14 Денис Подручный - 30 Арсентий Дорошенко (77 Павел Похитайло, 61), 20 Юрий Сеницкий, 45 Денис Ндукве - 9 Максим Ермоленко

Запасные: 12 Никита Якубенко, 5 Кирилл Прокопчук, 7 Марат Даудов, 38 Павел Шушко, 88 Владимир Коробка, 91 Валерий Блажко, 88 Алексей Геловани

Главный тренер - Алексей Городов

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В статье: ФК Краматорск Ростислав Волошинович Прикарпатье (Ивано-Франковск) Роман Барчук Алексей Городов Олег Рыпан Денис Ндукве
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