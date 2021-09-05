Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0

Каждый домашний поединок харьковский "Металлист" проводит в ауре чемпиона. Не покидает ощущение, что это последний тур чемпионата, а не 7-й. Притом настоящий ореол вокруг поля стадиона создают болельщики "желто-синих". Именно такой поддержки не хватает чуть ли не всем командам УПЛ. Иногда даже киевскому "Динамо".

А теперь к игре. Очень не хватало в этом поединке в составе "ВПК-Агро" одного из лучших бомбардиров Первой лиги Станислава Кулиша. В то же время у "Металлиста" исчезли легионеры. Как-то странно ушел Жо (без сообщения на официальном сайте клуба), несколько матчей из-за повреждения у харьковчан пропускает бразилец Маилтон, где-то делись из состава француз Балули, колумбиец Риаскос и один из лидеров последних поединков Сергей Горбунов.

В составе харьковчан был лишь один легионер - бразильский центрфорвард Матеус Пейшоту. Он и забил гол в дебюте: подача с углового от Танчика, Эдуард Сарапий пролетел мимо мяча, а бразилец пробил головой. Мяч рикошетом от капитана "ВПК-Агро" Сергея Палюха залетел в ворота - 1:0.

Гол поставил команду из Днепропетровска на колени. Где-то на 20 минут. Еще один фактор - некоторые из ребят из скромного клуба с Магдалиновского района никогда не играли при такой болельщицкой аудитории. И "Металлист" несколько успокоился - лишь Евгений Пидлепенец дважды опасно пробивал - голкипер Константин Махновский выполнял свою работу хорошо.

Во втором тайме уже и Танчик красиво пробивал издали - и на этот раз Махновский был в деле. За этими редкими пристрелками издалека атаки "Металлиста" очень успешно захлебывались в волнах обороны "ВПК-Агро". За надежную оборону "магдалиновских шевченковцев" можно отметить. Они еще и шикарный момент сварганили, лучший на обе команды - в показательной контратаке Артем Дудик отдал на Ивана Литвиненко, а тот каким-то чудом не смог переиграть кипера "Металлиста" Александра Рыбку.

Закончилась интрига в матче ужасным фолом в своей штрафной площадке от капитана "ВПК-Агро" Сергея Палюха - жестоко отмахнулся от Владимира Танчика. За это получил справедливое удаление от арбитра Пасхала и пенальти в свои ворота. И снова Пейшоту, теперь ударом с подъемом, переигрывает Махновского - 2:0.

"Металлист" добывает 7-ю победу за семь матчей в Первой лиге, а для "ВПК-Агро" это уже 5-поражение в сезоне.

Первая лига, 7 тур

05.09.2021, 18:45

Город Харьков, стадион ОСК "Металлист"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал (Херсон)

Металлист (Харьков) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0

Гол: Матеус Пейшото (3, 81 - пенальти)

Удаление: Сергей Палюх (80)

Предупреждения: Эдуард Сарапий (37), Виталий Федорив (44), Евгений Пидлепенец (57), Юрий Романюк (69) - Даниил Колесник (7), Роман Слива (56)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 34 Владимир Танчик, 24 Виталий Федорив (К), 2 Александр Мизюк, 27 Владимир Шопин, 47 Юрий Романюк, 5 Эдуард Сарапий, 44 Евгений Банада (99 Артем Билый, 46), 29 Вячеслав Танковский (17 Егор Демченко, 46), 12 Евгений Пидлепенец (Антон Поступаленко, 74), 11 Матеус Пейшото

Главный тренер - Александр Кучер

ВПК-Агро: 35 Константин Махновский, 32 Висенте де Паула, 3 Роман Слива, 28 Акаки Хубутия, 29 Сергей Палюх (К), 19 Сергей Косовский, 13 Лука Коберидзе, 10 Иван Литвиненко, 70 Артем Дудик, 8 Иван Будняк, 11 Даниил Колесник

Главный тренер - Александр Грицай