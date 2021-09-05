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Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

Капитан Палюх ставит палку в колеса своей команды из Днепропетровской области

Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Каждый домашний поединок харьковский "Металлист" проводит в ауре чемпиона. Не покидает ощущение, что это последний тур чемпионата, а не 7-й. Притом настоящий ореол вокруг поля стадиона создают болельщики "желто-синих". Именно такой поддержки не хватает чуть ли не всем командам УПЛ. Иногда даже киевскому "Динамо".

А теперь к игре. Очень не хватало в этом поединке в составе "ВПК-Агро" одного из лучших бомбардиров Первой лиги Станислава Кулиша. В то же время у "Металлиста" исчезли легионеры. Как-то странно ушел Жо (без сообщения на официальном сайте клуба), несколько матчей из-за повреждения у харьковчан пропускает бразилец Маилтон, где-то делись из состава француз Балули, колумбиец Риаскос и один из лидеров последних поединков Сергей Горбунов.

Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0 - изображение 1

В составе харьковчан был лишь один легионер - бразильский центрфорвард Матеус Пейшоту. Он и забил гол в дебюте: подача с углового от Танчика, Эдуард Сарапий пролетел мимо мяча, а бразилец пробил головой. Мяч рикошетом от капитана "ВПК-Агро" Сергея Палюха залетел в ворота - 1:0.

Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0 - изображение 2

Гол поставил команду из Днепропетровска на колени. Где-то на 20 минут. Еще один фактор - некоторые из ребят из скромного клуба с Магдалиновского района никогда не играли при такой болельщицкой аудитории. И "Металлист" несколько успокоился - лишь Евгений Пидлепенец дважды опасно пробивал - голкипер Константин Махновский выполнял свою работу хорошо.

Во втором тайме уже и Танчик красиво пробивал издали - и на этот раз Махновский был в деле. За этими редкими пристрелками издалека атаки "Металлиста" очень успешно захлебывались в волнах обороны "ВПК-Агро". За надежную оборону "магдалиновских шевченковцев" можно отметить. Они еще и шикарный момент сварганили, лучший на обе команды - в показательной контратаке Артем Дудик отдал на Ивана Литвиненко, а тот каким-то чудом не смог переиграть кипера "Металлиста" Александра Рыбку.

Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0 - изображение 3

Закончилась интрига в матче ужасным фолом в своей штрафной площадке от капитана "ВПК-Агро" Сергея Палюха - жестоко отмахнулся от Владимира Танчика. За это получил справедливое удаление от арбитра Пасхала и пенальти в свои ворота. И снова Пейшоту, теперь ударом с подъемом, переигрывает Махновского - 2:0.

Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0 - изображение 4

"Металлист" добывает 7-ю победу за семь матчей в Первой лиге, а для "ВПК-Агро" это уже 5-поражение в сезоне.

Дубль Матеуса Пейшото. Металлист - ВПК-Агро 2:0 - изображение 5

Первая лига, 7 тур

05.09.2021, 18:45

Город Харьков, стадион ОСК "Металлист"

Арбитр в поле - Игорь Пасхал (Херсон)

Металлист (Харьков) - ВПК-Агро (Шевченковка) 2:0

Гол: Матеус Пейшото (3, 81 - пенальти)

Удаление: Сергей Палюх (80)

Предупреждения: Эдуард Сарапий (37), Виталий Федорив (44), Евгений Пидлепенец (57), Юрий Романюк (69) - Даниил Колесник (7), Роман Слива (56)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 34 Владимир Танчик, 24 Виталий Федорив (К), 2 Александр Мизюк, 27 Владимир Шопин, 47 Юрий Романюк, 5 Эдуард Сарапий, 44 Евгений Банада (99 Артем Билый, 46), 29 Вячеслав Танковский (17 Егор Демченко, 46), 12 Евгений Пидлепенец (Антон Поступаленко, 74), 11 Матеус Пейшото

Главный тренер - Александр Кучер

ВПК-Агро: 35 Константин Махновский, 32 Висенте де Паула, 3 Роман Слива, 28 Акаки Хубутия, 29 Сергей Палюх (К), 19 Сергей Косовский, 13 Лука Коберидзе, 10 Иван Литвиненко, 70 Артем Дудик, 8 Иван Будняк, 11 Даниил Колесник

Главный тренер - Александр Грицай

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В статье: Александр Грицай Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Артем Дудик Металлист (Харьков)
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Комментарии (25)
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xo66it (Оболонский Рейх)
05.09.2021 в 21:46
Харьковские гниды разнообразия ради получили пеналь и красную по делу, а кукарекают за все 7 матчей
Ответить
0
-8
grassion (Харьков)
05.09.2021 в 22:07
Мы видим, что все по делу, а ВЫ с Агрономами (идите полем, там урожай) . Так что Соси гетры у рефери - тряпка!
Ответить
+2
0
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 21:17
А куда Люлька делся? Давно его не видно. Он в запасе, или уже его нет в Металлисте?
Ответить
0
0
LunarPrismew (Харьков)
05.09.2021 в 21:08
На самом деле Металлист играл очень посредственно. Вроде команда должна набирать ход, но нет. Победа есть победа конечно
Ответить
+4
0
Coiper (Kharkiv)
05.09.2021 в 21:16
На самом деле, это происходит во всех матчах. Тренерской мысли не видно, к сожалению. Хорошо бы вернуть Мирон Богдановича, эх
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+1
-5
avatar
c99baf (Харьков)
05.09.2021 в 21:35
Ага,ему надо команду,которая играет в еврокубках.
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
05.09.2021 в 21:06
Матеус, шо ти пьйош? )
Ответить
+1
-3
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 21:17
Шо-то))
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+2
-1
Счётчик шансов (Полтава)
05.09.2021 в 21:33
Ладно, пей шото. Я тоже взяв пару бутилєй...
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
05.09.2021 в 21:04
Включив випадково трансляцію і побачив як видаляли гравця ВПК. Це щось, чувак просто на рівному місці незрозуміло чому спеціально ударив людину в лице...... жесть за таке потрібно давати декілька матчів дискваліфікації.....(
Ответить
+7
0
Daddygo (Харьков)
05.09.2021 в 21:05
По какому каналу была трансляция ?
Ответить
+1
0
grivan (Столица)
05.09.2021 в 21:17
Футбол 3. На скринах же видно...
+1
0
ruobosru (воркута)
05.09.2021 в 20:52
ждем Металлист!!и как же клуб усилится зимой интересно
Ответить
+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
05.09.2021 в 20:47
А кто-то мне может объяснить, почему в Харькове перед играми Металлиста игнорируют Регламент в плане исполнения перед матчем гимна Украины?
Ответить
+3
-6
Daddygo (Харьков)
05.09.2021 в 20:52
Ярославский вата и Терехов тоже
Ответить
+3
-8
Sunshine (Харьков)
05.09.2021 в 20:55
Вообще не понятно, что этот случайно исполняющий обязанности мэра делает в вип ложе!
+5
-4
Daddygo (Харьков)
05.09.2021 в 21:58
Тут ваты тоже, я смотрю, достаточно
0
0
avatar
c99baf (Харьков)
05.09.2021 в 21:38
В 1-лиге не обязательно...
Ответить
0
0
Coiper (Kharkiv)
05.09.2021 в 20:45
Нет, ну зачем Палюх махался в штрафной, чтобы потом писали, что Металлист работает с судьями? За такие фортели дискву матчей 5 давать надо
Ответить
+12
0
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 20:47
Установка от тренера, чтобы оправдать поражение, ну и не выделяться среди других, типа Альянса, Оболони и т.д...
Ответить
+7
-1
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 20:45
Скучновато без Жо! Нет моторчика!(( Остался только Танчик из моторчиков!
Ответить
+8
0
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 20:44
Ой, сколько сейчас воплей начнётся на счёт удаления и пеналя! #яриквсёкупил
Ответить
+8
0
magnum power (БОМЖ)
05.09.2021 в 20:49
Ярик купил Палюха)), а нет - Красников.
Ответить
+3
-4
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 20:53
Интересно, а Танчика он предупредил, что тот по фейсу получит от Палюха во имя победы МХ?
+3
-2
magnum power (БОМЖ)
05.09.2021 в 20:58
Танчику Кучер премию выписал без уплаты налогов. Ну вы же знаете - это Металлист))).
0
-9


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