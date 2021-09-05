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Красников: Через несколько лет вы увидите воспитанников Металлиста в сборной Украины

Первая лига
(2 голосов)

Функционер уверен в своем проекте

Красников: Через несколько лет вы увидите воспитанников Металлиста в сборной Украины

Новина українською

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников дал комментарий о старте работы академии клуба.

- Рассматривает ли клуб различные методики работы с детьми? К примеру, голландская или испанская?

– Конечно, у нас давно есть своя методика работы с детьми. Много наших воспитанников из академии, построенной Александром Ярославским, играет в молодежных сборных, уже вызываются в национальную команду. Поэтому методика остается прежней.

Конечно, будем совершенствоваться, добавляя новых тренеров, новые идеи. Думаю, академия будет работать намного мощнее, и через несколько лет вы увидите ее воспитанников в основном составе "Металлиста" и в национальной сборной Украины.

Вот сейчас играл 2006 год, и я знаю, что уже по этому возрасту за ребятами следят. Многие из них – кандидаты в сборную по своему году. Но это старший возраст. Дальше – малыши, которые со временем украсят украинский футбол.

- Уже сейчас родители могут смело звонить и приводить своих детей в академию, верно?

– Они не просто могут, они уже активно это делают. Пишут, звонят, мы регулярно просматриваем ребят. Никому отказа нет. Сейчас академия рассчитана почти на 1 000 детей, но я думаю, что со временем будет и больше, – сказал Красников.

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков)
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Комментарии (10)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
05.09.2021 в 22:48
Аби тільки не як раніше, коли "українцями" у вас були Девіч, Дішленкович, Едмар...
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0
0
Pianist (Киев)
05.09.2021 в 21:49
Что-то много текста с той стороны стало в последнее время. Я так радовался возрождению Металлиста, но за последний месяц ребята стали напрягать своим трындежом и закулисными играми.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 22:24
пиар перед выборами. Сейчас они будут рассказывать все что угодно. Что создадут для футбола новых Месси и Роналду. в ноябре все должно утихнуть.
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 21:49
Шавки лают, а МЕТАЛЛИСТ идет.... Что только быдло не напридумает, очерняя тех, кто ДЕЛАЕТ !!!
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+1
-3
bombard (Харьков)
05.09.2021 в 21:46
Лишь бы Женя бросил свое любимое занятие - закулисное плутовство; а то вместо сборной может получиться очередная Лозанна.
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+1
-2
Дон Купер (Хмельницький)
05.09.2021 в 21:36
Навіщо це бла-бла-бла. Ви ж нічого не вмієте, лише скуповувати латиносів. Згадаєте мої слова: цей фейковий металіст, коли вийде в УПЛ, буде скуповувати легіонерів пачками.
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 22:23
у кого и за сколько?
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
05.09.2021 в 21:16
Ну и чего бежать впереди паровоза ... Будет так будет, думаю, никто не будет возражать, если хотя бы и вся Сборная была бы на базе МХ, лишь бы оно того стоило ...
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+2
-3
vgolovan (полтава)
05.09.2021 в 21:13
опять натурализацие будем заниматься
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
05.09.2021 в 20:55
Мечтатель, через несколько лет с такими павелками мы забудем о сборной.
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+3
-2


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