Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красников: Через несколько лет вы увидите воспитанников Металлиста в сборной Украины
Функционер уверен в своем проекте
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников дал комментарий о старте работы академии клуба.
- Рассматривает ли клуб различные методики работы с детьми? К примеру, голландская или испанская?
– Конечно, у нас давно есть своя методика работы с детьми. Много наших воспитанников из академии, построенной Александром Ярославским, играет в молодежных сборных, уже вызываются в национальную команду. Поэтому методика остается прежней.
Конечно, будем совершенствоваться, добавляя новых тренеров, новые идеи. Думаю, академия будет работать намного мощнее, и через несколько лет вы увидите ее воспитанников в основном составе "Металлиста" и в национальной сборной Украины.
Вот сейчас играл 2006 год, и я знаю, что уже по этому возрасту за ребятами следят. Многие из них – кандидаты в сборную по своему году. Но это старший возраст. Дальше – малыши, которые со временем украсят украинский футбол.
- Уже сейчас родители могут смело звонить и приводить своих детей в академию, верно?
– Они не просто могут, они уже активно это делают. Пишут, звонят, мы регулярно просматриваем ребят. Никому отказа нет. Сейчас академия рассчитана почти на 1 000 детей, но я думаю, что со временем будет и больше, – сказал Красников.
Популярное сейчас
- Стала известна зарплата Шевченко в сборной Украины
- Не хватило 15 дней. Пятов стал вторым самым возрастным игроком в истории сборной Украины
- Сборная Украины повторила рекорд по ничьим подряд в отборе на международные первенства
- Директор Полесья: По финансам мы должны завидовать Кривбассу, а не они нам
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО