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Пенальти не спасает Кривой Рог от первого в чемпионате поражения. Альянс - Кривбасс 2:1

Первая лига
(2 голосов)

Лучшего игрока августа в лиге Хобленко "замуровали" защитники Липовой Долины

Пенальти не спасает Кривой Рог от первого в чемпионате поражения. Альянс - Кривбасс 2:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 7 тур

06.09.2021, 16:30

Город Сумы, стадион "Юбилейный"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)

Альянс (Липовая Долина) - Кривбасс (Кривой Рог) 2:1

Голы: Сергей Загинайлов (5), Николай Агапов (72) - Роман Дебелко (77, пенальти)

Стартовый состав Альянса: Важинский, Агапов, Герт, Лебеденко, Пиднебенной, Пикуль, Писный, Рогозинский, Константин Ярошенко, Загинайлов, Неплях.

Главный тренер - Юрий Ярошенко

Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Говедарица, Ловрич, Пятов, Балан, Дебелко, Зотько, Рябов, Семенов, Татарков, Хобленко.

Главный тренер - Геннадий Приходько

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (31)
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sorokop (днепр )
06.09.2021 в 20:19
Кривбасс по игре обычная команда первой лиги,все игры с ними проходили на равных.Лидер здесь пока один М,,,, и играет он на классе...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 20:13
Желаю Кривбассу набрать оборотов и вернуться в вышку!
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+1
0
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МЕS QUE UN CLUB
06.09.2021 в 20:20
навіщо? у команди півтора фаната залишилось - наркотою з алкоголем обдолбалися і поздихали. тільки Ардаліона нішо не бере
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.09.2021 в 19:53
Ти дивись, як згвалтовані розійшлися !!!!
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+1
-1
avatar
леонид Угринович
06.09.2021 в 19:28
Чому так неоперативно звповнюється таблиця? Вже майже дві години як Альянс зіграв з Кривбасом, а результату в табдиці немає.
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+1
0
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:30
А зачем тогда бумага, карандаш и линейка?
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0
-1
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:16
И ещё раз (может читает ) Приходько - ВОН ИЗ КРИВБАССА! И сынка своего прихвати.
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.09.2021 в 19:38
Кумана надо уговорить принять команду
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0
-2
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:40
Тогда уж лучше Приходько.
0
-1
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:43
Слушай, старичок, а ты как сюда залетел?
0
-1
avatar
МЕS QUE UN CLUB
06.09.2021 в 20:11
він тепер, як мавпа, з гілки на гілку стрибаєпісля переходу мессі взагалі у старого криша поїхала
0
0
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 20:26
Так вы больше свежих статей в испанский раздел насыпайте, шоб американец по сайту не рыскал аки лев голодный. Вон видишь с голодухи уже на пердив кидается. Когда такое было..
0
0
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:14
К тому, шо я писал сегодня в анонсе мне добавить нечего, кроме одного, Приходько - ВОН ИЗ КРИВБАССА!
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+1
-2
olegirkovskiy (Dnepr)
06.09.2021 в 18:55
Есть хорошие игроки,но командной игры нет,они так все игры провели,если так дальше будет-середина таблицы-по сравнению с Металлистом -небо и земля
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+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.09.2021 в 19:11
Во второй лиге было тоже самое, игроки сами решают на поле за счет класса, игры как не было, так и нет, и с этим тренером уже не будет.
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+1
0
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:19
Ну хоть одно радует, из пердива в этом сезоне мы наверное не вылетим.
+1
-1
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 18:47
То что проиграли это хорошо. Но всё равно их затащат в премьер лигу
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+1
-4
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:21
100 баксов поставишь, шо затащат?
Ответить
+1
-1
Соколов (Никополь)
06.09.2021 в 19:22
Ну так на первую лигу такие варианты не предлагают ставить. Металлист первое место, Кривбасс второй
0
-1
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:34
Да, ты прав, надо будет свою контору открыть на сайте. Идея моя. Реализация Швеца и Семйона. Им процент от ставок. Думаю они согласятся.
0
-1
ruobosru (воркута)
06.09.2021 в 18:47
очень крепкий Альянс. Агапову давно пора на повышение. Кривбасс от вышки никуда не денется все равно
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+2
-4
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:25
Блъ ещё один... Откуда такая уверенность, шо Кривбасс будет в упл? Просто так хочется? Мы батенька не "Пенальтист". Игры у Кривбасса нет ВАААСЧЕ.
Ответить
+1
-1
ruobosru (воркута)
06.09.2021 в 19:56
ты местный клоун или просто с головой не дружишь? а у кого есть игра если не у Металлиста с Кривбассом?
0
-2
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 20:12
Да хотя бы у этого сельского Альянса, который сегодня обыграл Кривбасс. И ещё у кучи команд. У Пенальтиста она "есть" по определению. У Кривбасса её НЕТ. Одна индивидуалка и пруха. Да, я местный клоун, который дружит с головой.
+1
-1
alexfc (Киев)
06.09.2021 в 18:40
Первый пошел. Кривбасс и выглядел послабее Металлиста. Так что ещё будет проигрывать.
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+5
0
avatar
Сумчанин (Сумы)
06.09.2021 в 18:37
Да не бзди всеравно в упл аыйдут
Ответить
+3
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.09.2021 в 18:30
Просто Приходько физрук.
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 18:29
Не все так просто для лидеров, которые рвутся в вышку.
Ответить
+5
0
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 19:27
Кривбасс не лидер и никогда им не был. Так сложились обстоятельства. Это если по чесноку.
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 20:12
Согласен, что не был, но вот пытается стать в этом сезоне! Металл, тоже не был!
0
0
avatar
Ардалион (Кривбасс)
06.09.2021 в 20:17
Пытаться и быть не одно и тоже. Да, по таблице лидер, но по игре середняк, ближе к подвалу пердива. Это если по чеснаку.
+1
0


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