Пенальти не спасает Кривой Рог от первого в чемпионате поражения. Альянс - Кривбасс 2:1

Да хотя бы у этого сельского Альянса, который сегодня обыграл Кривбасс. И ещё у кучи команд. У Пенальтиста она "есть" по определению. У Кривбасса её НЕТ. Одна индивидуалка и пруха. Да, я местный клоун, который дружит с головой.