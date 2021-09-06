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Пенальти не спасает Кривой Рог от первого в чемпионате поражения. Альянс - Кривбасс 2:1
Лучшего игрока августа в лиге Хобленко "замуровали" защитники Липовой Долины
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 7 тур
06.09.2021, 16:30
Город Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний (Киев)
Альянс (Липовая Долина) - Кривбасс (Кривой Рог) 2:1
Голы: Сергей Загинайлов (5), Николай Агапов (72) - Роман Дебелко (77, пенальти)
Стартовый состав Альянса: Важинский, Агапов, Герт, Лебеденко, Пиднебенной, Пикуль, Писный, Рогозинский, Константин Ярошенко, Загинайлов, Неплях.
Главный тренер - Юрий Ярошенко
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Говедарица, Ловрич, Пятов, Балан, Дебелко, Зотько, Рябов, Семенов, Татарков, Хобленко.
Главный тренер - Геннадий Приходько
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