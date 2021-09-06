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"Крестоносцы" Луцка сложили оружие в Киеве. Оболонь - Волынь 1:0

Первая лига
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После кубковой победы во Львове

"Крестоносцы" Луцка сложили оружие в Киеве. Оболонь - Волынь 1:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 7 тур

06.09.2021, 18:30

Город Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле - Александр Омельченко (Славянск)

Оболонь (Киев) - Волынь (Луцк) 1:0

Гол: Константин Черний (26)

"Оболонь": 72 Литвиненко Василий, 5 Осман Александр, 15 Бородай Олег, 16 Лукьянчук Павел, 4 Майданевич Алексей, 55 Лобов Алексей, 11 Матяж Иван, 13 Мединский Игорь, 8 Савченко Алексей, 7 Мурза Артур, 18 Черний Константин.

Запасные: 1 Федоривский Назарий, 12 Слуцкий Алексей, 9 Батальский Александр, 3 Безуглый Никита, 88 Покотилюк Максим, 6 Мате Юрий, 21 Щебетун Алексей, 19 Скидан Руслан, 17 Суханов Сергей, 14 Касимов Дмитрий, 24 Прокопенко Егор, 2 Глошардин Никита.

Главный тренер - Валерий Иващенко

"Волынь": 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 26 Мартынюк Александр, 16 Рябов Артур, 8 Чепелюк Александр, 10 Сад Валерий, 24 Янчук Дмитрий, 34 Климец Александр, 17 Кобзар Богдан.

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 4 Мороз Владислав, 23 Кучеренко Александр, 93 Цюпа Иван, 9 Богомаз Назарий, 5 Кристин Станислав, 44 Кузнечиков Владислав, 19 Теслюк Денис, 88 Хагназари Сиаваш.

Главный тренер - Альберт Шахов

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Оболонь (Киев) Константин Черний
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