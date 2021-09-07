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Форвард Кривбасса Васин: Мы не имеем права проигрывать

Первая лига
(1 голосов)

Кривбасс потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Первой лиги

Форвард Кривбасса Васин: Мы не имеем права проигрывать

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Денис Васин прокомментировал поражение "Альянсу" (1:2) в матче 7-го тура Первой лиги.

"Не удалось забить больше, чем они, вот и все. Были ошибки, но в футболе без ошибок не бывает. К тому же тяжелый газон. Но все это оправдание.

Считаю, мы не имеем права проигрывать. После матча в раздевалке состоялся серьезный разговор. Завтра с ребятами обязательно обсудим и проанализируем все эти моменты. Пересмотрим игру и, уверен, сделаем правильные выводы.

Да, у меня был момент, когда вратарь совершил невероятный сейв. Могу ему только поаплодировать, как говорится. Трудно, сказать, по игре счет или нет.

Большинство смотрит матч как болельщики, а я как футболист "Кривбасса". Поэтому когда выходишь на поле, ты не думаешь о каких-то другие моменты, статистику и тому подобное. Ты нацелен только на то, чтобы команда выиграла", – сказал Васин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (1)
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ponomarenko (Харьков)
08.09.2021 в 00:45
Лучше проанализируйте с командой, почему клуб с такими амбициями проводит домашние игры на стадионе "Шахта Октябрьская" с максимальной вместимостью 2500 человек. Это же позорище!
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