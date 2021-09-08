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Хавбек Альянса: Ситуация в команде стабильная, никаких задолженностей нет

Первая лига
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Футболист также высказался о победе над "Кривбассом"

Хавбек Альянса: Ситуация в команде стабильная, никаких задолженностей нет

Фото: ФК Альянс

Новина українською

Полузащитник "Альянса" Вячеслав Поднебенный прокомментировал победу над "Кривбассом" (2:1) и рассказал о ситуации в клубе.

"Понимали, что "Кривбасс" — хорошая команда, которая ставит перед собой задачу повышения в классе. Знали, за счет чего можем создавать моменты у ворот соперника. Самое главное — было быть внимательными при стандартах, потому что "Кривбасс" — команда атлетичная, физически крепкая и имеет в своем составе высокорослых игроков. Понимали, что будет много единоборств и нам нужно будет не проиграть борьбу. Ну а в атаке мы создали моменты, два из которых реализовали.

Разбирали "Кривбасс" и хорошо понимали, как ведет свою игру соперник. Команда имеет в своем составе квалифицированных исполнителей и знали, что игра будет тяжелой. Таковой она и вышла и вдвойне приятней, что нам удалось победить.

Ситуация в нашей команде стабильная. Задолженностей перед нами никаких нет. С хорошим настроением готовимся к следующему матчу", - сказал Поднебенный.

В текущем сезоне Первой лиги 33-летний Поднебенный в составе "Альянса" провел шесть матчей и забил один мяч.

Отметим, команда Юрия Ярошенко занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Вячеслав Поднебенный Альянс (Липовая Долина)
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