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Виценец возглавил молодежку Кривбасса
До этого работал с Шахтером U-14
shakhtar.com
Бывший полузащитник "
Его ассистентами стали Станислав Демченко, Геннадий Козарь (в первой половине 90-х был капитаном "Кривбасса") и тренер вратарей Александр Бокарев (в прошлом голкипер "Эвиса", "Полиграфтехники" и "Кривбасса").
31-летний Виценец, который родом из Першотравенска Днепропетровской области, последний год работал тренером команды "Шахтер" U-14. Под его руководством юные "горняки" выиграли чемпионат Украины в своей возрастной группе.
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