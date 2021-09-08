Виценец возглавил молодежку Кривбасса

Бывший полузащитник " Шахтера " и ряда других украинских клубов Виталий Виценец возглавил "Кривбасс" U-19. Под его руководством команда в рамках Первой лиги чемпионата U-19 сегодня уже обыграла со счетом 2:0 харьковский "ХФКС" U-19.

Его ассистентами стали Станислав Демченко, Геннадий Козарь (в первой половине 90-х был капитаном "Кривбасса") и тренер вратарей Александр Бокарев (в прошлом голкипер "Эвиса", "Полиграфтехники" и "Кривбасса").

31-летний Виценец, который родом из Першотравенска Днепропетровской области, последний год работал тренером команды "Шахтер" U-14. Под его руководством юные "горняки" выиграли чемпионат Украины в своей возрастной группе.