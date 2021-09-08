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Виценец возглавил молодежку Кривбасса

Первая лига
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До этого работал с Шахтером U-14

Виценец возглавил молодежку Кривбасса

shakhtar.com

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" и ряда других украинских клубов Виталий Виценец возглавил "Кривбасс" U-19. Под его руководством команда в рамках Первой лиги чемпионата U-19 сегодня уже обыграла со счетом 2:0 харьковский "ХФКС" U-19.

Его ассистентами стали Станислав Демченко, Геннадий Козарь (в первой половине 90-х был капитаном "Кривбасса") и тренер вратарей Александр Бокарев (в прошлом голкипер "Эвиса", "Полиграфтехники" и "Кривбасса").

31-летний Виценец, который родом из Першотравенска Днепропетровской области, последний год работал тренером команды "Шахтер" U-14. Под его руководством юные "горняки" выиграли чемпионат Украины в своей возрастной группе.

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В статье: Виталий Виценец Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 18:53
Довели травмы, что молодым завершил карьеру игрока, но остался с футболом!
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