Комитет арбитров: пенальти на 1-й минуте в ворота Оболони в матче с Металлистом назначен верно

Комитет арбитров УАФ дал официальную оценку эпизода с назначением пенальти в матче тура Первой лиги "Металлист" — "Оболонь" (3:0).

В УАФ считают, что главный арбитр матча Серпутько справедливо назначил пенальти в ворота "пивоваров" на 1-й минуте встречи.

"Нападающий "Металлиста" Жо, контролируя мяч на высокой скорости ворвался в штрафные команды гостей, защитник "Оболони" Бородай, проигрывая в скорости этом нападающему, сзади, без попытки сыграть в мяч, споткнувшись ногами, допустил неправомерный физический контакта с ним, что привело к потере контроля над мячом и падению атакующего игрока "Металлиста".

Арбитр, руководствуясь пунктом правил "Борьба ногой за мяч или единоборство", определил такие действия защитника как небрежные и нарушающие требования этого правила. В соответствии с таким ходом событий на поле, когда совершенное нарушение защитника происходит в пределах своей штрафной, был правильно назначен 11-метровый удар и, руководствуясь пунктом правил о срыве перспективной атаки, правильно вынес желтую карточку защитнику "Оболони", - говорится в заявлении комитета.