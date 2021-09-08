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Комитет арбитров: пенальти на 1-й минуте в ворота Оболони в матче с Металлистом назначен верно

Первая лига
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(3 голосов)

Комитет арбитров УАФ пояснил, почему арбитр Серпутько принял правильное решение

Комитет арбитров: пенальти на 1-й минуте в ворота Оболони в матче с Металлистом назначен верно

фото - УАФ

Новина українською

Комитет арбитров УАФ дал официальную оценку эпизода с назначением пенальти в матче тура Первой лиги "Металлист" — "Оболонь" (3:0).

В УАФ считают, что главный арбитр матча Серпутько справедливо назначил пенальти в ворота "пивоваров" на 1-й минуте встречи.

"Нападающий "Металлиста" Жо, контролируя мяч на высокой скорости ворвался в штрафные команды гостей, защитник "Оболони" Бородай, проигрывая в скорости этом нападающему, сзади, без попытки сыграть в мяч, споткнувшись ногами, допустил неправомерный физический контакта с ним, что привело к потере контроля над мячом и падению атакующего игрока "Металлиста".

Арбитр, руководствуясь пунктом правил "Борьба ногой за мяч или единоборство", определил такие действия защитника как небрежные и нарушающие требования этого правила. В соответствии с таким ходом событий на поле, когда совершенное нарушение защитника происходит в пределах своей штрафной, был правильно назначен 11-метровый удар и, руководствуясь пунктом правил о срыве перспективной атаки, правильно вынес желтую карточку защитнику "Оболони", - говорится в заявлении комитета.

Напомним, киевский клуб остался крайне недоволен работой арбитра, назвав ее "изнасилованием украинского футбола". Оболонь написала открытое письмо в УАФ и ПФЛ по мотивам судейства Серпутько.

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В статье: Оболонь (Киев) Комитет арбитров УАФ Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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Просто Толик (Одесса)
08.09.2021 в 20:24
МКГ
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0
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Динамiт (Василькiв)
08.09.2021 в 19:44
Я фан ДИНАМО. Але, я рахую себе ще порядною людиною . Хоча бандерлоги Металліста й ненавидять ДИНАМО, мені це -- як владі Харкова на думку жителів. Те , що начали хаять МЕТАЛЛІСТ, це підтверджує, що якщо є люди, переживають за своє місто та його імідж. Вони вкладають гроші та душу. Я не буду розказувати, що сволочі та крупціонери, як Терехов підмазуються під це, але ж гроші тратить не це чмо, а Ярославський !
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+2
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
08.09.2021 в 19:44
Арбітр в обох випадках прийняв цілком справедливі рішення. Гарна професійна робота.
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+2
-1
kukarekin (Одесса)
08.09.2021 в 19:43
Долой олигархов и их прихлебателей!
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0
-1
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Romerik (YNWA)
08.09.2021 в 20:44
Труханов???
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0
0
nedved (Запорожье)
08.09.2021 в 19:35
Хто має іншу думку, той не любить металист, та футбол. Ярославський. Ахахахах
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 19:35
Пенальти верняковый!
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+1
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Drovko (Lviv)
08.09.2021 в 19:30
Ну ок... тоді чому в подібній ситуації гравцю Оболоні дали жовту за симуляцію? Хтось може пояснити?
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0
-3
Олександр_Київ (Київ)
08.09.2021 в 19:30
та ніхто і не сумнівався. ні разу і в жодному епізоді. "Даешь пятилетку за два года" (чи прем'єр-лігу...)!?
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0
-1
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xo66it (Оболонский Рейх)
08.09.2021 в 19:19
Глобально ж как. Пеналь может, что и был. Просто если там нарушение, то никакой симуляции и красной не может может быть и речи. А имеем не назначенный ответный пеналь и удаление. Хотя, с другой стороны, кто вспомнит, когда последний раз комитет арбитров не защитил своего подопечного?
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-2
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Динамiт (Василькiв)
08.09.2021 в 19:48
твій нік (в країні , яка загубила 13-14 млн. життів у Другій світовій вій ) підтверджує, що ти -- ідіот !
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0
-1
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xo66it (Оболонский Рейх)
08.09.2021 в 19:58
Откуда ж вы, дурачки, тут берётесь. 12 лет почитываю тут комментарии и каждый футбольный сезон несколько новых юродивых, что появляются и исчезают
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