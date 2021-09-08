Оболонь запустила конкурс Мисс клуба

"Оболонь" анонсировала конкурс "Мисс клуба".

Для участия девушкам необходимо сфотографироваться на стадионе "Оболонь Арена" в одном из элементов символики "бело-зеленых".

Фото нужно прислать в директ официального клубного Instagram оболонцев до 12 октября.

Затем в Instagram каждый болельщик сможет отдать свой голос за конкурсанток.

Главный приз - игровая футболка "пивоваров".