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Оболонь запустила конкурс Мисс клуба
Главный приз - игровая футболка пивоваров
fc.obolon.ua
"Оболонь" анонсировала конкурс "Мисс клуба".
Для участия девушкам необходимо сфотографироваться на стадионе "Оболонь Арена" в одном из элементов символики "бело-зеленых".
Фото нужно прислать в директ официального клубного Instagram оболонцев до 12 октября.
Затем в Instagram каждый болельщик сможет отдать свой голос за конкурсанток.
Главный приз - игровая футболка "пивоваров".
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