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Оболонь поблагодарила УАФ, но просит дать оценку всем спорным эпизодам матча с Металлистом

Первая лига
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Комитет арбитров дал оценку только одному эпизоду матча

Оболонь поблагодарила УАФ, но просит дать оценку всем спорным эпизодам матча с Металлистом

Скриншот - ТК Футбол

Новина українською

На днях комитет арбитров УАФ дал официальную оценку эпизода с назначением пенальти в матче Первой лиги "Металлист" — "Оболонь" (3:0).

В УАФ считают, что главный арбитр матча Серпутько справедливо назначил пенальти в ворота "пивоваров" на 1-й минуте встречи.

Отреагировал на данный релиз УАФ и киевский клуб.

"Оболонь" поблагодарила Комитета арбитров УАФ за оперативное предоставление разъяснения, но при этом, просит обратить внимание на то, что в данном матче произошел не один противоречивый эпизод.

Клуб еще раз обратился с просьбой отреагировать на другие эпизоды, которые ранее были направлены к рассмотрению, и дать разъяснения по ним.

При этом "пивовары" еще раз напомнили о своей видеонарезке эпизодов, которые они посчитали спорными.

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В статье: Оболонь (Киев) Комитет арбитров УАФ Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Оболонь

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