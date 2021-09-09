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Оболонь поблагодарила УАФ, но просит дать оценку всем спорным эпизодам матча с Металлистом
Комитет арбитров дал оценку только одному эпизоду матча
Скриншот - ТК Футбол
На днях комитет арбитров УАФ
В УАФ считают, что главный арбитр матча Серпутько справедливо назначил пенальти в ворота "пивоваров" на 1-й минуте встречи.
Отреагировал на данный релиз УАФ и киевский клуб.
"Оболонь" поблагодарила Комитета арбитров УАФ за оперативное предоставление разъяснения, но при этом, просит обратить внимание на то, что в данном матче произошел не один противоречивый эпизод.
Клуб еще раз обратился с просьбой отреагировать на другие эпизоды, которые ранее были направлены к рассмотрению, и дать разъяснения по ним.
При этом "пивовары" еще раз напомнили о своей видеонарезке эпизодов, которые они посчитали спорными.
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