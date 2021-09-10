ВИДЕО как на Марсе. Кривбасс эффектно представил форму - футболисты позировали в карьере

"Кривбасс", который стремительно шагает к высшему украинскому дивизиону, представил новую игровую форму на сезон 2021/22.

Съемки проходили в карьере, который разрабатывает один из партнеров клуба. "Масштаб предприятия, которое покоряет природу, сила мощной техники и труд людей - это основы стабильности и успеха клуба. Футболисты и футболистки снимались вместе, что является признаком гендерного равенства. Представители Украины, Бразилии и Молдовы стоят рядом в форме с эмблемой одного клуба - и это символизирует единую крепкую семью под названием ФК "Кривбасс"", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Участие в съемках приняли Денис Васин Роман Льопка, Лидианом Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвез. Форма выполнена в традиционных красно-белых цветах, на ней будет размещен герб клуба и лозунг: "Имя нам Кривбасс".

Добавим, что после семи сыгранных матчей "Кривбасс" идет вторым в турнирной таблице, отставая от "Металлиста" на пять очков.