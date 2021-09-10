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ВИДЕО как на Марсе. Кривбасс эффектно представил форму - футболисты позировали в карьере

Первая лига
(1 голосов)

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ВИДЕО как на Марсе. Кривбасс эффектно представил форму - футболисты позировали в карьере

фото - ФК Кривбас Кривий Рыг

Новина українською

"Кривбасс", который стремительно шагает к высшему украинскому дивизиону, представил новую игровую форму на сезон 2021/22.

Съемки проходили в карьере, который разрабатывает один из партнеров клуба. "Масштаб предприятия, которое покоряет природу, сила мощной техники и труд людей - это основы стабильности и успеха клуба. Футболисты и футболистки снимались вместе, что является признаком гендерного равенства. Представители Украины, Бразилии и Молдовы стоят рядом в форме с эмблемой одного клуба - и это символизирует единую крепкую семью под названием ФК "Кривбасс"", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Участие в съемках приняли Денис Васин Роман Льопка, Лидианом Оливейра, Мария Анпилогова, Ирина Топал и Вагнер Гонсалвез. Форма выполнена в традиционных красно-белых цветах, на ней будет размещен герб клуба и лозунг: "Имя нам Кривбасс".

Добавим, что после семи сыгранных матчей "Кривбасс" идет вторым в турнирной таблице, отставая от "Металлиста" на пять очков.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) форма
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Комментарии (2)
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roberto32 (буэнос айрес )
10.09.2021 в 10:42
95 Квартал снимал. Можно было в ковше экскаватора разместить Юзика
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Caballero (Dream country)
10.09.2021 в 10:15
Ефектно. Не вистачає в відео маленького-малесенького зеленьського на дні шахти.
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0
-2


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