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Пятница в Первой лиге. Анонс "рантки" команд Столовицкого и Чижевского

Первая лига
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Больше 1-лиговых футболов будет на выходных

Пятница в Первой лиге. Анонс "рантки" команд Столовицкого и Чижевского

ФК Кремінь

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединком "Кремня" и "Агробизнеса" начинается 8 тур. Его будут разыгрывать в течение 4 дней - включая и понедельник.

Увидеть поединки можно на ТК Футбол или YouTube-канале "Первая лига".

16:30 Кремень (Кременчуг) - Агробизнес (Волочиск)

"Кремню" неплохо - второй тур подряд проводят на домашнем стадионе "Кремень-Арена". Да еще и это знаменитый искусственный газон, единственный в чемпионате (по крайней мере из основных стадионов). Немало проблем фактор "штучки" составляет для соперников команды Игоря Столовицкого в Первой лиге. Сам "Кремень" после предыдущей серии из 5 поражений набрал хорошего хода. Две подряд победы - над соседями из "Горняк-Спорта" (1:0) и гостем из УПЛ - донецким "Олимпиком" (2:0).

Иные дела в волочиском "Агробизнесе". Один из лидеров прошлого чемпионата неожиданно оказался среди аутсайдеров - команда Александра Чижевского на предпоследней позиции в турнирной таблице. Имеет одну из худших атак в Первой лиге, правда в то же время достаточно неплохую оборону.

В истории этих команд зафиксировано 4 поединка, из них 2 победы "Агробизнеса" (одна из них - со счетом 5:1), 1 ничья и 1 победа кременчугской команды (4:0).

Весомой потерей для гостей из Хмельницкой области будет отсутствие двух игроков - капитана и центрального защитника Игоря Курило (перебор желтых карточек) и левого защитника Игоря Нагорного (удаление).

P.S. "Рантка" означает в галицком говоре "встречу", "рандеву"

Пятница в Первой лиге. Анонс "рантки" команд Столовицкого и Чижевского - изображение 1
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В статье: Александр Чижевский Кремень (Кременчуг) Игорь Столовицкий Игорь Курило Игорь Нагорный Агробизнес (Волочиск)
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