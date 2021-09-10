Ужгород сможет рассчитывать на Допилку в игре с одним из лидеров Первой лиги

На этих выходных ФК "Ужгород" сыграет против "Кривбасса", который занимает второе место в первой лиге.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в строй вернулся Олег Допилка. Опытный центрбек вернулся после травмы и будет готов сыграть против "Кривбасса".

Однако хватает потерь. Богдан Блавацкий не сможет рассчитывать на травмированных Стефана Федака, Василия Бецу, дисквалифицированного Владислава Чушенко и заболевшего Владислава Шкиндера.

"Ужгород" идет на последнем месте в Первой лиге, имея в активе лишь одно набранное очко.