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Ужгород сможет рассчитывать на Допилку в игре с одним из лидеров Первой лиги

Первая лига
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Олег вернулся после травмы

Ужгород сможет рассчитывать на Допилку в игре с одним из лидеров Первой лиги

Фото: ФК Ужогород

UA-Футбол
Новина українською

На этих выходных ФК "Ужгород" сыграет против "Кривбасса", который занимает второе место в первой лиге.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в строй вернулся Олег Допилка. Опытный центрбек вернулся после травмы и будет готов сыграть против "Кривбасса".

Однако хватает потерь. Богдан Блавацкий не сможет рассчитывать на травмированных Стефана Федака, Василия Бецу, дисквалифицированного Владислава Чушенко и заболевшего Владислава Шкиндера.

"Ужгород" идет на последнем месте в Первой лиге, имея в активе лишь одно набранное очко.

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В статье: Олег Допилка ФК Ужгород
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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