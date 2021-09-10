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Ужгород сможет рассчитывать на Допилку в игре с одним из лидеров Первой лиги
Олег вернулся после травмы
Фото: ФК Ужогород
На этих выходных ФК "Ужгород" сыграет против "Кривбасса", который занимает второе место в первой лиге.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в строй вернулся Олег Допилка. Опытный центрбек вернулся после травмы и будет готов сыграть против "Кривбасса".
Однако хватает потерь. Богдан Блавацкий не сможет рассчитывать на травмированных Стефана Федака, Василия Бецу, дисквалифицированного Владислава Чушенко и заболевшего Владислава Шкиндера.
"Ужгород" идет на последнем месте в Первой лиге, имея в активе лишь одно набранное очко.
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