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ПФЛ ждет от Комитета арбитров оценки по всем эпизодам матча Металлист - Оболонь
Когда пройдет рассмотрение дела, пока что неизвестно
riapo.ru
Совет ПФЛ ещё не определил, когда заслушает на своем заседании претензии
По имеющейся информации, Комитет арбитров УАФ вынес вердикт лишь по эпизоду с назначением пенальти в ворота киевлян, тогда как у "пивоваров" есть претензии еще по более чем десяти игровых моментам.
Когда информация от Комитета арбитров УАФ будет получена в полном объеме, тогда вопрос по судейству в матче "Металлист" — "Оболонь" и будет внесен в повестку дня Совета ПФЛ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели.
Напомним, киевский клуб остался крайне недоволен работой арбитра, назвав ее "изнасилованием украинского футбола". Оболонь написала открытое письмо в УАФ и ПФЛ по мотивам судейства Серпутько.
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