  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ПФЛ ждет от Комитета арбитров оценки по всем эпизодам матча Металлист - Оболонь
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПФЛ ждет от Комитета арбитров оценки по всем эпизодам матча Металлист - Оболонь

Первая лига
Обновлено
(4 голосов)

Когда пройдет рассмотрение дела, пока что неизвестно

ПФЛ ждет от Комитета арбитров оценки по всем эпизодам матча Металлист - Оболонь

riapo.ru

Новина українською

Совет ПФЛ ещё не определил, когда заслушает на своем заседании претензии ФК "Оболонь" по судейству в поединке пятого тура в Первой лиге с "Металлистом" (0:3).

По имеющейся информации, Комитет арбитров УАФ вынес вердикт лишь по эпизоду с назначением пенальти в ворота киевлян, тогда как у "пивоваров" есть претензии еще по более чем десяти игровых моментам.

Когда информация от Комитета арбитров УАФ будет получена в полном объеме, тогда вопрос по судейству в матче "Металлист" — "Оболонь" и будет внесен в повестку дня Совета ПФЛ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели.

Напомним, киевский клуб остался крайне недоволен работой арбитра, назвав ее "изнасилованием украинского футбола". Оболонь написала открытое письмо в УАФ и ПФЛ по мотивам судейства Серпутько.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savatan (Харьков)
10.09.2021 в 19:15
Если Оболонь за честность и объективность,как они себя позиционируют,то первым делом, надо предоставлять видео как есть,а не как удобно команде Оболонь это показать.Сейчас 21-й век и оригинал матча найти не составит особого труда!Кому надо посмотрят и сделают правильные выводы.
Ответить
+4
-3
Savatan (Харьков)
10.09.2021 в 19:01
Странно,а зачем Оболонь вырезала кусок видео там где Мурза бежит к судье, бодается с ним лбом,брызжет слюной в лицо и выражает свое недовольство в непозволительном тоне? Не хорошо получается со строны Оболони,не честно.Значит,эпизод с нарушением есть,а дальше как Мурза бежит к судье- эпизод вырезан и смонтирована только последняя заключительная фаза,где судья,якобы за безобидные разговоры дает Мурзе горчичник.Пусть ПФЛ обратит на этот момент внимание и посмотрит в оригинале видеозапись этого фрагмента матча где ничего не смонтировано и не вырезано!
Ответить
+3
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
10.09.2021 в 18:33
Цікава добірка... Хто б що не казав, коли гравець гостей використав дотик суперника щоб впасти, то ПЕНАЛЬТІ! А коли гравець господарів виконав той же фокус, то одразу друга жовта! Та і по першій великі питання, як і по стрибку у голкіпера Оболоні! Дійсно по продемонстрованих моментах суддя був занадто лояльним до Металіста! Чи то знов СуВсеКу Ну і де ті "справедливі" вболівальники Металіста, що допускають такий арбітраж? І що б з них лилось, якщо б рефері діяв "навпаки"?
Ответить
+6
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...