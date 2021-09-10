ПФЛ ждет от Комитета арбитров оценки по всем эпизодам матча Металлист - Оболонь

Совет ПФЛ ещё не определил, когда заслушает на своем заседании претензии ФК "Оболонь" по судейству в поединке пятого тура в Первой лиге с "Металлистом" (0:3).

По имеющейся информации, Комитет арбитров УАФ вынес вердикт лишь по эпизоду с назначением пенальти в ворота киевлян, тогда как у "пивоваров" есть претензии еще по более чем десяти игровых моментам.

Когда информация от Комитета арбитров УАФ будет получена в полном объеме, тогда вопрос по судейству в матче "Металлист" — "Оболонь" и будет внесен в повестку дня Совета ПФЛ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели.

Напомним, киевский клуб остался крайне недоволен работой арбитра, назвав ее "изнасилованием украинского футбола". Оболонь написала открытое письмо в УАФ и ПФЛ по мотивам судейства Серпутько.