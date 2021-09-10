Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Камешки" выползают, а команда Чижевского ищет дно. Кремень - Агробизнес 3:1
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче за несколько минут
Первая лига, 8 тур
10.09.2021, 16:30
Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"
Кремень (Кременчуг) - Агробизнес (Волочиск) 3:1
Голы: Виталий Бойко (51), Орест Панчишин (56), Денис Галата (88) - Руслан Черненко (8, пенальти)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер презентовал новый дизайн клубного автобуса
- Скончался экс-футболист Металлиста Денис Барвинко
- Как с "бей-беги" Петракова все почему-то забыли о метаморфозах стиля Шевченко. Аудиомнение #113
- Комитет арбитров: пенальти на 1-й минуте в ворота Оболони в матче с Металлистом назначен верно
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...