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"Камешки" выползают, а команда Чижевского ищет дно. Кремень - Агробизнес 3:1

Первая лига
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(1 голосов)
"Камешки" выползают, а команда Чижевского ищет дно. Кремень - Агробизнес 3:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче за несколько минут

Первая лига, 8 тур

10.09.2021, 16:30

Город Кременчуг, стадион "Кремень-Арена"

Кремень (Кременчуг) - Агробизнес (Волочиск) 3:1

Голы: Виталий Бойко (51), Орест Панчишин (56), Денис Галата (88) - Руслан Черненко (8, пенальти)

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В статье: Первая лига Александр Чижевский Кремень (Кременчуг) Игорь Столовицкий Агробизнес (Волочиск)
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