Шастал делает разницу "волков" с франковскими "орлами". Полесье - Прикарпатье 2:0

Не то чтобы "Прикарпатье" приехало в Житомир проигрывать. Подопечные Олега Рыпана вежливо ждали шансов, как и в предыдущих матчах. А соперник был не тот. "Полесье" набирает обороты, именно «волки» играли первым номером, ничего абсолютно не давали создавать своим товарищам по «хищническому промыслом».

Но несмотря на территориальное преимущество, неплохие моменты, по итогам первого тайма у подопечных Юрия Калитвинцева был разве что незасчитанный гол. С другой стороны ужасная травма нападающего Юрия Коломойца в игровом эпизоде ​​- его с поля забрала карета «скорой помощи». Вместо него вышел форвард Богдан Оринчак.

Совсем другое дело второй тайм. На поле вышел Дмитрий Шастал, который только что дебютировал в предыдущем поединке. И снова отличился! В первый раз замкнул дальний прострел с правого фланга от Власюка. С первой попытки спас голкипер франковцев Пицан, но Дмитрий тут же ударил головой - 1:0.

А во второй раз уже Янаков с того же фланга обвел соперника и выполнил навес (правда в то же время получил по ноге от игрока "Прикарпатья"), а Шастал уже в подкате замкнул под дальнюю штангу - 2:0.

"Прикарпатье" стало выходить в атаку, полумомент сам создал и потерял его Назарий Воробчак. А на большее франковцев не хватило, а "Полесью" большего и не надо было. Очередная победа житомирских "волков", а франковские "орлы" завершили серию из 5 матчей во всех турнирах (чемпионат и кубок) без поражений.

Впереди у обеих команд сложные испытания: у "Прикарпатья" - "Кривбассом", а у "Полесья" - с "Металлистом".

Первая лига, 8 тур

11.09.2021, 13:15

Город Житомир, стадион "Полесье"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Полесье (Житомир) - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 2:0

Голы: Дмитрий Шастал (57, 58)