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Полесье подписало бывшего игрока Днепра, Зари, Олимпика и Черноморца

Первая лига
(1 голосов)

Житомиряне продолжают усиливаться

Полесье подписало бывшего игрока Днепра, Зари, Олимпика и Черноморца

olimpik.com.ua

Новина українською

Житомирское "Полесье" пополнило свои ряды очередным опытным игроком. Контракт с клубом подписал 29-летний полузащитник Руслан Бабенко. Об условиях соглашения "волки” не сообщили, собственно, и сам трансфер еще не был официально представлен.

Во вчерашнем матче против "Прикарпатье" он попал в заявку на матч и вышел на поле на 68 минуте матча. Хавбек выбрал футболку с шестым номером на спине.

Последним клубом Бабенко был "Олимпик", где он выступал на протяжении всего предыдущего сезона. Также в его активе игры за "Зарю", "Днепр", "Черноморец", "Волынь", "Сталь", "Ракув", "Будё-Глимт".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Руслана в 400 тыс евро. По этим данным он является вторым самым дорогим игроком "Полесье" после Владислава Огири (800 тыс евро).

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В статье: Руслан Бабенко Полесье (Житомир)
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Источник:
Трибуна

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