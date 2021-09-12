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Полесье подписало бывшего игрока Днепра, Зари, Олимпика и Черноморца
Житомиряне продолжают усиливаться
olimpik.com.ua
Житомирское "Полесье" пополнило свои ряды очередным опытным игроком. Контракт с клубом подписал 29-летний полузащитник Руслан Бабенко. Об условиях соглашения "волки” не сообщили, собственно, и сам трансфер еще не был официально представлен.
Во вчерашнем матче против "Прикарпатье" он попал в заявку на матч и вышел на поле на 68 минуте матча. Хавбек выбрал футболку с шестым номером на спине.
Последним клубом Бабенко был "Олимпик", где он выступал на протяжении всего предыдущего сезона. Также в его активе игры за "Зарю", "Днепр", "Черноморец", "Волынь", "Сталь", "Ракув", "Будё-Глимт".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Руслана в 400 тыс евро. По этим данным он является вторым самым дорогим игроком "Полесье" после Владислава Огири (800 тыс евро).
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