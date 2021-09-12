Хобленко: В Кривбассе получил то, чего не было предыдущие полгода

Лучший игрок августа в Первой лиге Алексей Хобленко проанализировал свои выступления на старте сезона и вспомнил опыт игры в зарубежных чемпионатах.

- Насколько неожиданным для вас было признание лучшим игроком августа?

- Если откровенно, то победа в этой номинации меня не удивила, ведь команда хорошо начала сезон. Мне удалось принять участие в победах "Кривбасса". Считаю, что сыграл достаточно неплохо. Главное, что команда достигла результата.

- Согласны с тем, что в "Кривбассе" вы возродились как нападающий? Насколько комфортно чувствуете себя в коллективе?

- Главное, что получаю стабильную игровую практику и своими забитыми мячами приношу пользу команде. Счастлив, что имею возможность проявлять свои лучшие качества. В "Кривбассе" получил то, чего не было предыдущие полгода. Спасибо тренерскому штабу и партнерам по команде.

- Как оцените свои выступления в Польше, Беларуси и Норвегии. Насколько зарубежный опыт вам помог?

- Были положительные и отрицательные моменты. Главное, что получил неоценимый опыт, который поможет мне прогрессировать в будущем.

- Вы - лидер Первой лиги по системе гол+пас (4+5). Как так быстро удалось наиграть игровые связи?

- За месяц достаточно сложно сыграться, к тому же собрались незадолго до чемпионата. Благодарен команде, ведь удалось объединиться за такой короткий промежуток времени. Считаю, что мы на правильном пути. Атмосфера в коллективе на самом высоком уровне.

- Матч с "Кременем", где отличились дублем, пока лучший для вас? Или отметите волевую победу над "Подольем"?

- Уверен, что лучшая игра еще впереди. В предыдущих матчах были свои положительные моменты, поэтому какую-то конкретную игру не стал бы выделять. Мне еще есть над чем работать, чтобы выйти на новый уровень в развитии.

- Насколько довольны выступлениями команды в начале сезона? Возможно, ожидали лучшего?

- Считаю, что старт сезона можем занести себе в актив. Однако, сейчас важно не сбавлять обороты, а только добавлять. Важно, что после удачного старта сезона у нас появился менталитет победителей, поэтому поражения сильно сказываются на состоянии команды. Сделаем все возможное, чтобы в следующих матчах только побеждать.