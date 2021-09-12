Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хобленко: В Кривбассе получил то, чего не было предыдущие полгода
Форвард стал лучшим игроком Первой лиги в августе
Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен
Лучший игрок августа в Первой лиге Алексей Хобленко проанализировал свои выступления на старте сезона и вспомнил опыт игры в зарубежных чемпионатах.
- Насколько неожиданным для вас было признание лучшим игроком августа?
- Если откровенно, то
- Согласны с тем, что в "Кривбассе" вы возродились как нападающий? Насколько комфортно чувствуете себя в коллективе?
- Главное, что получаю стабильную игровую практику и своими забитыми мячами приношу пользу команде. Счастлив, что имею возможность проявлять свои лучшие качества. В "Кривбассе" получил то, чего не было предыдущие полгода. Спасибо тренерскому штабу и партнерам по команде.
- Как оцените свои выступления в Польше, Беларуси и Норвегии. Насколько зарубежный опыт вам помог?
- Были положительные и отрицательные моменты. Главное, что получил неоценимый опыт, который поможет мне прогрессировать в будущем.
- Вы - лидер Первой лиги по системе гол+пас (4+5). Как так быстро удалось наиграть игровые связи?
- За месяц достаточно сложно сыграться, к тому же собрались незадолго до чемпионата. Благодарен команде, ведь удалось объединиться за такой короткий промежуток времени. Считаю, что мы на правильном пути. Атмосфера в коллективе на самом высоком уровне.
- Матч с "Кременем", где отличились дублем, пока лучший для вас? Или отметите волевую победу над "Подольем"?
- Уверен, что лучшая игра еще впереди. В предыдущих матчах были свои положительные моменты, поэтому какую-то конкретную игру не стал бы выделять. Мне еще есть над чем работать, чтобы выйти на новый уровень в развитии.
- Насколько довольны выступлениями команды в начале сезона? Возможно, ожидали лучшего?
- Считаю, что старт сезона можем занести себе в актив. Однако, сейчас важно не сбавлять обороты, а только добавлять. Важно, что после удачного старта сезона у нас появился менталитет победителей, поэтому поражения сильно сказываются на состоянии команды. Сделаем все возможное, чтобы в следующих матчах только побеждать.
Популярное сейчас
- Коломойский присутствовал на матче Шахтер - Днепр-1
- Миколенко: Второй гол добил Металлист 1925
- Фестиваль. Байер - Боруссия Дортмунд 3:4. Видео голов и обзор матча
- ВИДЕО как на Марсе. Кривбасс эффектно представил форму - футболисты позировали в карьере
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО