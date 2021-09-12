Хобленко забил за Кривбасс четыре гола в одном тайме

В матче 8-го тура Первой лиги криворожский "Кривбасс" принимает дома ФК "Ужгород".

Форвард хозяев Алексей Хобленко сделал покер в первом тайме поединка. Игрок открыл счет в матче на 19-й минуте, удвоил его уже на 26-й, а затем забил ещё два гола на 36-й и 41-минуте.

Хобленко летом перешел в "Кривбасс" с "Днепра-1" на правах аренды. В августе нападающий был признан игроком месяца в Первой лиге.