Первая лига
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Хобленко забил за Кривбасс четыре гола в одном тайме
Невероятная игра нападающего
Кривбас/Автор невідомий
В матче 8-го тура Первой лиги криворожский "Кривбасс" принимает дома ФК "Ужгород".
Форвард хозяев Алексей Хобленко сделал покер в первом тайме поединка. Игрок открыл счет в матче на 19-й минуте, удвоил его уже на 26-й, а затем забил ещё два гола на 36-й и 41-минуте.
Хобленко летом перешел в "Кривбасс" с "Днепра-1" на правах аренды. В августе нападающий был признан игроком месяца в Первой лиге.
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