  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Хобленко забил за Кривбасс четыре гола в одном тайме
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хобленко забил за Кривбасс четыре гола в одном тайме

Первая лига
(1 голосов)

Невероятная игра нападающего

Хобленко забил за Кривбасс четыре гола в одном тайме

Кривбас/Автор невідомий

Новина українською

В матче 8-го тура Первой лиги криворожский "Кривбасс" принимает дома ФК "Ужгород".

Форвард хозяев Алексей Хобленко сделал покер в первом тайме поединка. Игрок открыл счет в матче на 19-й минуте, удвоил его уже на 26-й, а затем забил ещё два гола на 36-й и 41-минуте.

Хобленко летом перешел в "Кривбасс" с "Днепра-1" на правах аренды. В августе нападающий был признан игроком месяца в Первой лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко ФК Ужгород
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...