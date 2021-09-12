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Такого украинский футбол давно не видел: покер за тайм и все голы – от Хобленко. Кривбасс – Ужгород 5:0
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Первая лига, 8 тур
12.09.2021, 15:30
Город Кривой Рог, стадион Горняк
Арбитр в поле - Дмитрий Панчишин (Харьков)
Кривбасс (Кривой Рог) - Ужгород 5:0
Голы: Алексей Хобленко (20, 26, 36, 42), Владимир Заименко (83)
Кривбасс: Богдан Сарнавский, Денис Балан, Владимир Заименко, Иван Зотько, Андрей Мостовой, Вячеслав Рябов, Александр Пятов, Алексей Хобленко, Роман Дебелко, Денис Васин, Артем Щедрый
Замена: Роман Льопка, Драган Ловрич, Дмитрий Фатеев, Назар Малиновский, Дмитрий Семенов, Игорь Яровой, Клим Приходько, Алексей Збунь, Александр Хорват, Никита Татарков
Тренер: Геннадий Приходько
Ужгород: Михаил Готра, Виктор Ряшко, Александр Кобеляш, Олег Допилка, Александр Савошко, Андрей Выскребенцев, Андрей Кохман, Виктор Хомченко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Василий Пиняшко
Замена: Вадим Ющишин, Дмитрий Сартина, Владимир Дуран, Вадим Мердеев, Павел Тищук, Сергей Машталир
в. о. тренера: Богдан Блавацкий
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