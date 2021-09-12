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Первая лига

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Такого украинский футбол давно не видел: покер за тайм и все голы – от Хобленко. Кривбасс – Ужгород 5:0

Первая лига
(1 голосов)

Лучший игрок августа в турнире

Такого украинский футбол давно не видел: покер за тайм и все голы – от Хобленко. Кривбасс – Ужгород 5:0

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 8 тур

12.09.2021, 15:30

Город Кривой Рог, стадион Горняк

Арбитр в поле - Дмитрий Панчишин (Харьков)

Кривбасс (Кривой Рог) - Ужгород 5:0

Голы: Алексей Хобленко (20, 26, 36, 42), Владимир Заименко (83)

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Денис Балан, Владимир Заименко, Иван Зотько, Андрей Мостовой, Вячеслав Рябов, Александр Пятов, Алексей Хобленко, Роман Дебелко, Денис Васин, Артем Щедрый

Замена: Роман Льопка, Драган Ловрич, Дмитрий Фатеев, Назар Малиновский, Дмитрий Семенов, Игорь Яровой, Клим Приходько, Алексей Збунь, Александр Хорват, Никита Татарков

Тренер: Геннадий Приходько

Ужгород: Михаил Готра, Виктор Ряшко, Александр Кобеляш, Олег Допилка, Александр Савошко, Андрей Выскребенцев, Андрей Кохман, Виктор Хомченко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Василий Пиняшко

Замена: Вадим Ющишин, Дмитрий Сартина, Владимир Дуран, Вадим Мердеев, Павел Тищук, Сергей Машталир

в. о. тренера: Богдан Блавацкий

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Богдан Блавацкий Ужгород
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Комментарии (11)
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 17:54
А всё-таки классного напа Кривбасс подписал. Ещё б одного такого. Вместо женской команды... Нах она нужна.
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+1
0
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 17:41
Отвечаю, если б этот е@лан приходько не снял Хоблу с игры, тот бы ещё пару штук вкатил бы. И был бы рекорд пердива.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.09.2021 в 17:38
Украинский футбол давно не видел Барселона - Динамо 0:4...
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+1
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.09.2021 в 18:04
Зато Шахтёр- Реал 3:2 : 2:0 было буквально год назад
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0
0
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 18:15
Но и покер за тайм от одного игрока он тоже не видел давно.
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0
0
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 17:38
Первый тайм феерия, кураж, атаки, комбинации, голы! Второй тайм хмурь сопли, тягучка, серость и сын Приходька.
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0
0
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 17:32
Приходько чм0 блъ, нах снял в начале 2 тайма Хобленко? Человек на рекорд шёл, игра давалась, чувак был на кураже... Дятел блъ... Приходько - ВОН НАХ ИЗ КРИВБАССА!
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+1
0
ruobosru (воркута)
12.09.2021 в 17:29
Лучший игрок августа в турнире что это?
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0
0
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 17:44
Это лучший игрок августа в турнире.
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+1
0
ruobosru (воркута)
12.09.2021 в 17:28
Кривбасс шагает с Металлистом в УПЛ. Полесье-третье. вакансия на четвертое место открыта...думаю узнаем после зимы?
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0
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tartar (Львів)
12.09.2021 в 17:28
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