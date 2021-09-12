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Три гола с удалением и пенальти останавливают команду Донбасса. Металлист - Краматорск 3:0

Первая лига
(1 голосов)

А если бы не Monatik со своим концертом?

Три гола с удалением и пенальти останавливают команду Донбасса. Металлист - Краматорск 3:0

ФК Металіст

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 8 тур

12.09.2021, 18:45

Город Харьков, стадион «Металлист»

Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)

Металлист (Харьков) - Краматорск 3: 0

Голы: Антон Поступаленко (42), Пейшоту (60 - пенальти), Владимир Танчик (70)

Удаление: Руслан Зубков (59)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 34 Владимир Танчик, 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 47 Юрий Романюк, 5 Эдуард Сарапий, 17 Егор Демченко, 14 Антон Поступаленко, 12 Евгений Пидлепенец, 11 Виейра Кампос Матеус Пейшоту

Запасные - 1 Даниил Каневцев, 98 Маилтон, 29 Вячеслав Танковский, 24 Виталий Федорив, 7 Владислав Нехтий, 69 Дмитрий Шамич, 6 Андрей Ралюченко, 86 Руслан Фомин

Главный тренер - Александр Кучер

Краматорск: 33 Артем Поспелов, 4 Максим Агапов, 6 Вадим Витенчук, 7 Марат Даудов, 8 Руслан Зубков, 13 Артем Козлов, 20 Юрий Сеницкий, 44 Александр Медведев, 77 Павел Похитайло, 91 Валерий Блажко, 98 Алексей Геловани

Замена - 12 Никита Якубенко, 10 Евгений Трояновский, 14 Денис Пидручный, 15 Даниил Сафонов, 19 Егор Гуничев, 18 Дмитрий Прокопчук, 19 Никита Куканов, 38 Павел Шушко

Главный тренер - Алексей Городов

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В статье: Первая лига ФК Краматорск Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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usovvictor (Kharkov)
12.09.2021 в 21:12
...все очень пока неплохо, Ярославский успокоился, сидит, переживает - атмосфера, когда все делается уверенно..., и вроде и судьи в норме... Просто с победой!...
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+1
0
ruobosru (воркута)
12.09.2021 в 21:05
Маилтон просто гусь хрустальный!!!что с Риаскосом и Балули?
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0
0
ruobosru (воркута)
12.09.2021 в 21:04
не имею никакого отношения к Харькова но не надо трындеть опять про судейство - все по-делу.
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+2
0
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Romerik (YNWA)
12.09.2021 в 20:56
Смотря на Металлист, Селя плачет крокодильими слезами...
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
12.09.2021 в 20:59
Ты про Поильца? Так ему ж в вышке добирать надо голы, а не в первой лиге. Да и даже до состава переволигового металлиста поилец не тянет, если честно.
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+1
0
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Romerik (YNWA)
12.09.2021 в 21:02
Это шутка, не более того...
0
-1


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