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Три гола с удалением и пенальти останавливают команду Донбасса. Металлист - Краматорск 3:0
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ФК Металіст
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Первая лига, 8 тур
12.09.2021, 18:45
Город Харьков, стадион «Металлист»
Арбитр в поле - Александр Дердо (Черноморск)
Металлист (Харьков) - Краматорск 3: 0
Голы: Антон Поступаленко (42), Пейшоту (60 - пенальти), Владимир Танчик (70)
Удаление: Руслан Зубков (59)
Металлист: 23 Александр Рыбка, 34 Владимир Танчик, 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 47 Юрий Романюк, 5 Эдуард Сарапий, 17 Егор Демченко, 14 Антон Поступаленко, 12 Евгений Пидлепенец, 11 Виейра Кампос Матеус Пейшоту
Запасные - 1 Даниил Каневцев, 98 Маилтон, 29 Вячеслав Танковский, 24 Виталий Федорив, 7 Владислав Нехтий, 69 Дмитрий Шамич, 6 Андрей Ралюченко, 86 Руслан Фомин
Главный тренер - Александр Кучер
Краматорск: 33 Артем Поспелов, 4 Максим Агапов, 6 Вадим Витенчук, 7 Марат Даудов, 8 Руслан Зубков, 13 Артем Козлов, 20 Юрий Сеницкий, 44 Александр Медведев, 77 Павел Похитайло, 91 Валерий Блажко, 98 Алексей Геловани
Замена - 12 Никита Якубенко, 10 Евгений Трояновский, 14 Денис Пидручный, 15 Даниил Сафонов, 19 Егор Гуничев, 18 Дмитрий Прокопчук, 19 Никита Куканов, 38 Павел Шушко
Главный тренер - Алексей Городов
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