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Хобленко - о покере за Кривбасс: Такое со мной произошло впервые

Первая лига
(2 голосов)

Игрок рад сегодняшнему результату

Хобленко - о покере за Кривбасс: Такое со мной произошло впервые

Новина українською

Сегодня в матче 8-го тура Первой лиги "Кривбас" - "Ужгород" нападающий криворожцев Алексей Хобленко оформил покер.

Форвард рассказал о своих впечатлениях и о том, забивал ли он раньше четыре гола в одном поединке.

"Такое со мной произошло впервые. Когда выступал за норвежский "Стабек", то в одном из товарищеских поединков оформил хет-трик, а вот "дублей" в моем активе предостаточно, кстати, и выступая за "Кривбасс".

Сегодняшние забитые мячи были на любой вкус, благодарен партнерам за поддержку. Посвящаю свои голы моему двухмесячному сыну - Ивану.

Важно, что удалось прервать трехматчевую безголевую серию", - сказал Алексей.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко ФК Ужгород
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