Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хобленко - о покере за Кривбасс: Такое со мной произошло впервые
Игрок рад сегодняшнему результату
Сегодня в матче 8-го тура Первой лиги "Кривбас" - "Ужгород" нападающий криворожцев Алексей Хобленко оформил покер.
Форвард рассказал о своих впечатлениях и о том, забивал ли он раньше четыре гола в одном поединке.
"Такое со мной произошло впервые. Когда выступал за норвежский "Стабек", то в одном из товарищеских поединков оформил хет-трик, а вот "дублей" в моем активе предостаточно, кстати, и выступая за "Кривбасс".
Сегодняшние забитые мячи были на любой вкус, благодарен партнерам за поддержку. Посвящаю свои голы моему двухмесячному сыну - Ивану.
Важно, что удалось прервать трехматчевую безголевую серию", - сказал Алексей.
Популярное сейчас
- Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника
- Матч Динамо - Бенфика в Лиге Чемпионов рассудит опытный английский арбитр
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Оболонь поблагодарила УАФ, но просит дать оценку всем спорным эпизодам матча с Металлистом
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО