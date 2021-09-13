Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Климовский принимает Ярошенко, встреча экс-команд УПЛ. Последние матчи 8 тура
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Сегодня завершится 8 тур в сезоне 2021/22 Первой лиги, состоятся 2 последних поединка.
К этому времени команды сыграли 6 матчей, лишь в одном из них зафиксирована нулевая ничья. Забито 16 мячей, наиболее результативным сейчас является матч "Кривбасса" с "Ужгородом", в нем в ворота закарпатцев влетело 5 голов.
С турнирной таблицей, какой она есть прямо сейчас, можно ознакомиться
Оба матча понедельника покажет официальный телетранслятор ТК Футбол на YouTube-канале "Первая лига". И теперь непосредственно к ним:
15:00 Олимпик (Донецк) - Волынь (Луцк)
Обе команды имеют длительную историю выступлений в УПЛ. "Волынь" выбыла несколько лет назад, а "Олимпик" - только что. Сейчас ни один из соперников не может похвастаться пребыванием среди лидеров: "Олимпик" на 11 месте, "Волынь" - 12.
"Волынь" под руководством Альберта Шахматная является наиболее мирной командой Первой лиги - 4 ничьи и наименьшее количество поражений среди команд нижней части таблицы. "Олимпик" Сергея Литовченко и вообще был в верхней части таблицы, а опустился недавно, особенно после неожиданного поражения в прошлом туре от "Кременя".
В истории встреч этих команд было 7 матчей, из них почти все (6) - в УПЛ и первые Кубке. 4 раза побеждали волыняне, лишь раз - олимпийцы, еще 3 матча были с равным счетом. Разница мячей 14 - 7 в пользу "крестоносцев".
18:30 Нива (Тернополь) - Альянс (Долина)
Центральный матч дня. Ведь встречаются 5 и 8 команды чемпионата. В случае победы "Нива" продолжит борьбу с "Полесьем" за 3 позицию, а для "Альянса" победа позволит обойти команду Тернополя.
"Нива" тренера Игоря Климовского - сверхрациональная команда в атаке с одной из самых мощных оборон Первой лиги. "Альянс" Юрия Ярошенко в прошлом туре нанес одному из лидеров, "Кривбассу", первое в чемпионате поражение.
В истории этих команд было всего лишь 2 матча в сезоне 2020/21. Тогда в Тернополе зафиксирована ничья 1:1, а в Сумской области "Альянс" разгромил "туров" 4:0.
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