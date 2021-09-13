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Хавбек Балули близок к возвращению в общую группу Металлиста

Первая лига
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Из-за травмы игрок пропустил два матча "харьковчан" в Первой лиге

Хавбек Балули близок к возвращению в общую группу Металлиста

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Французский полузащитник "Металлиста" Фарес Балули близок к возвращению в общую группу харьковчан.

Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, 26-летний футболист вскоре вернется к тренировкам в общей группе.

Из-за травмы футболист был вынужден пропустить два матча харьковчан в Первой лиге - против "ВПК-Агро" (2:0) и "Краматорска" (3:0).

Добавим, в нынешнем сезоне Балули провел 6 матчей за "Металлист", где забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Фарес Балули Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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