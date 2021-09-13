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Хавбек Балули близок к возвращению в общую группу Металлиста
Из-за травмы игрок пропустил два матча "харьковчан" в Первой лиге
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Французский полузащитник "Металлиста" Фарес Балули близок к возвращению в общую группу харьковчан.
Как сообщает пресс-служба клуба в Instagram, 26-летний футболист вскоре вернется к тренировкам в общей группе.
Из-за травмы футболист был вынужден пропустить два матча харьковчан в Первой лиге - против "ВПК-Агро" (2:0) и "Краматорска" (3:0).
Добавим, в нынешнем сезоне Балули провел 6 матчей за "Металлист", где забил 4 гола и выполнил 2 результативные передачи.
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