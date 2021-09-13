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"Просил Алексея, чтобы он проснулся и начал забивать". Тренер Кривбасса - о покере Хобленко
Криворожский клуб разгромил "Ужгород"
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько поделился эмоциями от индивидуальной игры Алексея Хобленко в матче с "Ужгородом" (5:0), в котором форвард забил 4 гола.
"Перед матчем просил Алексея, чтобы он проснулся и начал забивать снова (улыбается). Да, были у него моменты в последних турах, но без голов. Надеюсь, его прорвало, и он в дальнейшем будет забивать и забивать, и приносить Кривбассу пользу", — сказал Приходько в интервью клубной пресс-службе.
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Источник:ФК Кривбасс
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