  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Просил Алексея, чтобы он проснулся и начал забивать". Тренер Кривбасса - о покере Хобленко
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Просил Алексея, чтобы он проснулся и начал забивать". Тренер Кривбасса - о покере Хобленко

Первая лига
(1 голосов)

Криворожский клуб разгромил "Ужгород"

"Просил Алексея, чтобы он проснулся и начал забивать". Тренер Кривбасса - о покере Хобленко

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько поделился эмоциями от индивидуальной игры Алексея Хобленко в матче с "Ужгородом" (5:0), в котором форвард забил 4 гола.

"Перед матчем просил Алексея, чтобы он проснулся и начал забивать снова (улыбается). Да, были у него моменты в последних турах, но без голов. Надеюсь, его прорвало, и он в дальнейшем будет забивать и забивать, и приносить Кривбассу пользу", — сказал Приходько в интервью клубной пресс-службе.

Читайте такжеХобленко - о покере за Кривбасс: Такое со мной произошло впервые

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Геннадий Приходько ФК Ужгород
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбасс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...