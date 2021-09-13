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Полный разгром тернополян Климовского от команды Ярошенко. Нива - Альянс 1:5
Самый результативный матч тура
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Первая лига, 8 тур
13.09.2021, 18:30
Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле - Степан Лапко (Львов)
Нива (Тернополь) - Альянс (Липовая Долина) 1:5
Голы: Сергей Кисленко (75) - Сергей Загинайлов (9, 62), Руслан Постный (13), Вячеслав Пиднебенной (15), Станислав Шарай (51)
Нереализованный пенальти: Вячеслав Пиднебенной (51 - Альянс)
Удаление: Станислав Шарай (57 - Альянс)
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 21 Вовченко Семен, 33 Демчук Максим, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 7 Семенина Игорь, 24 Козак Богдан, 88 Процив Максим, 10 Ризнык Андрей, 23 Бычек Константин.
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 9 Кисленко Сергей, 99 Малащук Андрей, 17 Волохатый Роман, 8 Дедух Руслан, 11 Гатала Игорь, 2 Скакун Андрей, 65 Васько Артем, 77 Мамешев Магомед, 18 Кобеля Александр, 4 Зинь Андрей, 25 Вольский Даниил.
Главный тренер - Игорь Климовский
Альянс: 88 Важинский Ярослав, 33 Пикуль Константин, 4 непло Евгений, 11 Постный Руслан, 78 Рогозинский Валерий, 15 Лебеденко Александр, 9 Пиднебенной Вячеслав, 99 Ярошенко Константин, 25 Шарай Станислав, 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей.
Запасные: 55 Ефанов Руслан, 44 Адаменко Роман, 37 Зайков Кирилл, 17 Осадчий Ян, 8 Лучик Александр, 10 Карноза Артур, 22 Шмигельский Богдан, 96 Сидоренко Ярослав, 21 Шпиренок Артем.
Главный тренер - Юрий Ярошенко
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