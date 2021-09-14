Из-за матча Юношеской лиги УЕФА поединок Первой лиги перенесли из Киева в Днепр

В ПФЛ обратился ФК " Олимпик " (Первая лига) с просьбой рассмотреть вопрос о проведении матча 10-го тура с "ВПК-Агро" на стадионе "Метеор" в г.. Днепр.

Причиной является проведение 28 сентября на домашнем стадионе "НТК им. В. Банникова" в г.. Киев поединке Юношеской лиги УЕФА между командами U-19 "Шахтер" Донецк - "Интернационале" (Милан, Италия).

Администрация ПФЛ пошла навстречу дончанам и приняла решение изменить хозяев поля и провести этот матч на "Метеоре", а матч 25-го тура между этими командами - на стадионе "НТК им. В. Банникова" г.. Киев.