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Из-за матча Юношеской лиги УЕФА поединок Первой лиги перенесли из Киева в Днепр

Первая лига
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Из-за матча Юношеской лиги УЕФА поединок Первой лиги перенесли из Киева в Днепр

Фейсбук-сторінка НТК імені Баннікова

Новина українською

В ПФЛ обратился ФК "Олимпик" (Первая лига) с просьбой рассмотреть вопрос о проведении матча 10-го тура с "ВПК-Агро" на стадионе "Метеор" в г.. Днепр.

Причиной является проведение 28 сентября на домашнем стадионе "НТК им. В. Банникова" в г.. Киев поединке Юношеской лиги УЕФА между командами U-19 "Шахтер" Донецк - "Интернационале" (Милан, Италия).

Администрация ПФЛ пошла навстречу дончанам и приняла решение изменить хозяев поля и провести этот матч на "Метеоре", а матч 25-го тура между этими командами - на стадионе "НТК им. В. Банникова" г.. Киев.

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) ПФЛ ВПК-Агро (Шевченковка)
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