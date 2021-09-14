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Порох: Мы задали высокую планку, нужно ей соответствовать

Первая лига
(1 голосов)

Металлист продолжает уверенно идти в УПЛ

Порох: Мы задали высокую планку, нужно ей соответствовать

metalist.ua

Новина українською

Защитник "Металлиста" Богдан Порох поделился впечатлениями от дебюта в составе команды в чемпионате, который пришелся на матч 8-го тура Первой лиги с "Краматорском" (3:0).

— Богдан, первый выход в футболке "Металлиста" в чемпионате, и сразу лучший игрок матча по одной из версий. Доволен дебютом?

— Очень ждал этого момента. Конечно, немного волновался, но команда помогла, поддержала. Очень приятно работать в таком коллективе. Какие тут еще могут быть впечатления: играть на таком стадионе, при такой поддержке — мечта каждого футболиста! Главное, что взяли три очка и порадовали болельщиков игрой.

— Александр Кучер отметил твой дебют, сказал что-то после матча?

— Ничего особенного. Похвалил за игру, указал на ошибки — все как всегда в таких случаях.

— Восемь матчей — восемь побед. Атмосфера в раздевалке позитивная?

— Такой результат только держит команду в тонусе. Мы задали высокую планку, нужно ей соответствовать. Понимаем, что сейчас будет серьезный отрезок игр, поэтому максимально настроены.

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В статье: Металлист (Харьков) Богдан Порох
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Источник:
Металлист

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Комментарии (1)
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grassion (Харьков)
14.09.2021 в 20:53
"...найкращий гравець матчу за однією з версій." Че за версия? Там "найкращих взагалi небуло.." Выиграли за счет класса. Пейшото- только осваивается и много диалога с игроками своей команды(на каком?) Подлипинец(пьяный стиль)- в своем репертуаре(обведу пятерых, но первый помешал) Романюк- тренерует левую ногу. Танковский -пытается взять на себя роль лидера, но рановато. Танчик много (очень) старается, но много ветра(кпд). Поступаленко- в начале игры ВСЕ пасы в ноги соперника. Демченко, Горбунов - сыграли ниже своего уровня. Мизюк - как всегда(уверенность присутствует) Сарапий- осваивает позицию. Рыбка- пробел, т.к. моментов нет(просто стоял в воротах) А Порох( кот. пару раз чуть не привез) Найкращий!!!!! В чем? Чем?
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