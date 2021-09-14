Порох: Мы задали высокую планку, нужно ей соответствовать

Защитник " Металлиста " Богдан Порох поделился впечатлениями от дебюта в составе команды в чемпионате, который пришелся на матч 8-го тура Первой лиги с "Краматорском" (3:0).

— Богдан, первый выход в футболке "Металлиста" в чемпионате, и сразу лучший игрок матча по одной из версий. Доволен дебютом?

— Очень ждал этого момента. Конечно, немного волновался, но команда помогла, поддержала. Очень приятно работать в таком коллективе. Какие тут еще могут быть впечатления: играть на таком стадионе, при такой поддержке — мечта каждого футболиста! Главное, что взяли три очка и порадовали болельщиков игрой.

— Александр Кучер отметил твой дебют, сказал что-то после матча?

— Ничего особенного. Похвалил за игру, указал на ошибки — все как всегда в таких случаях.

— Восемь матчей — восемь побед. Атмосфера в раздевалке позитивная?

— Такой результат только держит команду в тонусе. Мы задали высокую планку, нужно ей соответствовать. Понимаем, что сейчас будет серьезный отрезок игр, поэтому максимально настроены.