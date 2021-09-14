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Порох: Мы задали высокую планку, нужно ей соответствовать
Металлист продолжает уверенно идти в УПЛ
metalist.ua
Защитник "
— Богдан, первый выход в футболке "Металлиста" в чемпионате, и сразу лучший игрок матча по одной из версий. Доволен дебютом?
— Очень ждал этого момента. Конечно, немного волновался, но команда помогла, поддержала. Очень приятно работать в таком коллективе. Какие тут еще могут быть впечатления: играть на таком стадионе, при такой поддержке — мечта каждого футболиста! Главное, что взяли три очка и порадовали болельщиков игрой.
— Александр Кучер отметил твой дебют, сказал что-то после матча?
— Ничего особенного. Похвалил за игру, указал на ошибки — все как всегда в таких случаях.
— Восемь матчей — восемь побед. Атмосфера в раздевалке позитивная?
— Такой результат только держит команду в тонусе. Мы задали высокую планку, нужно ей соответствовать. Понимаем, что сейчас будет серьезный отрезок игр, поэтому максимально настроены.
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