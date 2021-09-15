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В клубе Первой лиги произошла вспышка коронавируса
Положительные тесты сдали тренер и три футболиста
Фото: fcavangard.com
"Краматорск" сыграл матч 8-го тура против "Металлиста" (0:3) без ряда основных исполнителей.
По данным Meta-ratings.com.ua, нападающие Максим Ермоленко и Владимир Коробка, приезжавшие с командой на игру в Харьков, пропустили матч из-за травм.
Еще три футболиста и тренер Александр Мальцев остались дома: по возвращении из Ивано-Франковска их тесты на COVID-19 оказались положительными. Сообщается, что на самоизоляцию были отправлены защитники Павел Мягков, Кирилл Прокопчук и Александр Сухаров.
Сегодня, в среду 15 сентября команда пройдет новое тестирование.
Напомним, в восьми турах чемпионата Первой лиги подопечные Алексея Городова набрали 12 очков и занимают 6-е место. 18 сентября "Краматорск" сыграет в Киеве с "Оболонью".
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