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Маркевич: Такое впечатление, что после ухода из УАФ все решили заняться поиском для меня работы
Мирон Богданович не спешит возвращаться на тренерский мостик
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
В последние дни в футбольных кругах участились разговоры об интересе одного из лидеров Первой лиги - "
Впрочем, сам Мирон Маркевич опровергает данные слухи.
"Такое впечатление, что после ухода с должности Главы комитета сборных УАФ, все решили заняться поиском для меня работы. Стоило мне появиться на последнем календарном матче "Карпат", как сразу поползли разговоры о моем возвращении в эту команду.
Однако все это чьи-то домыслы, как и в информации с "Кривбассом": никто со мной не контактировал и ничего не предлагал. Пользуясь случаем хочу еще раз заявить: если я и появлюсь у руля на тренерском мостике, то это будет очень амбициозная команда, с крепкими финансовыми тылами. А роль спасателя от вылета или, образно говоря, "перевозчика" из лиги в лигу, мне не интересна", - сказал Маркевич.
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