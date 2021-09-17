Кучер: Металлисту надо улучшать взаимодействие в атаке и обороне

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер рассказал о подготовке команды к матчу Первой лиги с "Полесьем".

- Впереди матч с серьезным соперником, возможно, самым сложным из тех, что был у команды в Первой лиге. Согласны?

- Да, конечно, так оно и есть. "Полесье" - хорошая команда, опытные исполнители там, которые поиграли в разных клубах, квалифицированный тренер Юрий Калитвинцев. Так что нас ожидает интересная игра.

- Есть какая-то специфика подготовки конкретно к "Полесью"?

- Готовимся в плановом режиме. В принципе, ничего нового не используем. Прежде всего, работаем над тактикой. Надо улучшать взаимодействие как в атаке, так и в обороне. Над этим мы работаем.

- Какие угрозы можно ждать от "Полесья"?

- Игроки этой команды очень опасны при стандартах, надо быть повнимательнее с ними в этом компоненте. Понимаем, что у соперника есть травмированные. Но кто выйдет против нас, увидим уже в день игры.

- Снова в строю Балули. Готовится уже на "Полесье"?

- Фарес в среду вернулся в общую группу, тренируется вместе со всеми. Посмотрим. Если он будет в состоянии помочь нам, почему бы нет.

- А в целом, глубина состава позволяет при довольно большом количестве травмированных избегать головной боли?

- Конечно, хочется, чтобы все были здоровы, тогда намного лучше. Когда человек травмирован, это не есть хорошо. Поэтому желаем всем скорейшего выздоровления и хотим, чтобы все были вместе на тренировках.

- Сейчас у "Металлиста" начинается своеобразный марафон, когда за неделю с небольшим предстоит сыграть с "Полесьем", "Десной" в Кубке Украины и на выезде с "Кривбассом". Уже понимаете, как правильно распределить силы на всех трех соперников?

- Будем следовать своему принципу - идти от игры к игре. Сейчас нас ждет "Полесье". Для начала приложим все усилия, чтобы обыграть этого соперника. Потом уже будем идти дальше", - рассказал Кучер.

Напомним, матч 9-го тура чемпионата Первой лиги "Металлист" - "Полесье" состоится в пятницу, 17 сентября. Начало в 18:30.