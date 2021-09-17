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Пять игроков Металлиста пропустят матч против Полесья из-за травм

Первая лига
(1 голосов)

Кадровые потери у харьковчан

Пять игроков Металлиста пропустят матч против Полесья из-за травм

Фото: twitter.com/metalist_fc

Новина українською

Сегодняшнюю битву лидеров Первой лиги в Харькове пропустят сразу пять игроков "Металлиста".

В матче с "Полесьем" не примут участие защитник Сергей Люлька, полузащитники Евгений Банада, Артем Белый и Маилтон, а также нападающий Брайан Риаскос. Все — по медицинским показаниям.

В то же время вернулся в строй и готовится к игре полузащитник Фарес Балули. В последний раз он выходил на поле еще 28 августа в выездном матче с "Волынью".

Напомним, поединок "Металлист" — "Полесье" начнется в 18:30.

Читайте такжеКучер: Металлисту надо улучшать взаимодействие в атаке и обороне
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В статье: Сергей Люлька Евгений Банада Полесье (Житомир) Металлист (Харьков) Маилтон Брайан Риаскос Артем Белый
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Комментарии (2)
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Dimoncho (Kharkiv)
17.09.2021 в 11:53
На сколько выбыл Маилтон?
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Очманілий Заєць (Odessa)
17.09.2021 в 11:41
Некритично. Головне, щоб арбітри не підкачали...
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