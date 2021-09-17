Пять игроков Металлиста пропустят матч против Полесья из-за травм

Сегодняшнюю битву лидеров Первой лиги в Харькове пропустят сразу пять игроков "Металлиста".

В матче с "Полесьем" не примут участие защитник Сергей Люлька, полузащитники Евгений Банада, Артем Белый и Маилтон, а также нападающий Брайан Риаскос. Все — по медицинским показаниям.

В то же время вернулся в строй и готовится к игре полузащитник Фарес Балули. В последний раз он выходил на поле еще 28 августа в выездном матче с "Волынью".

Напомним, поединок "Металлист" — "Полесье" начнется в 18:30.