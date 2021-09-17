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Металлист против житомирских волков, Ярошенко vs Жабченко. В Первой лиге двумя поединками стартует 9 тур

Первая лига
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Металлист против житомирских волков, Ярошенко vs Жабченко. В Первой лиге двумя поединками стартует 9 тур

Фото: ФК Полесье

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня начинается 9 тур в Первой лиге. Продолжится он завтра и в воскресенье, а завершится в понедельник.

Если представить таблицу Первой лиги полотном, где каждая команда имеет свой цвет (насобираете 16?) и рисует свою грубую линию, то получится невероятная радуга, движется волнистыми полосами. Только верхняя линия "Металлиста" и нижняя "Ужгорода" будут почти неподвижными.

16:30 Альянс (Липовая Долина) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

Что имеем в случае с этими командами - 5-я принимает 13-ю. Обе на пике побед, получают их одна за другой. Команда из Сумщины вообще вылезает все выше, хотя и имеет игру в запасе с киевской "Оболонью".

Единственная дисквалификационная потеря на обе команды - у "Альянса" не сыграет "краснокарточный" Станислав Шарай, которого изъяли в предыдущем победоносном поединке с тернопольской Нивой (5:1).

18:30 Металлист (Харьков) - Полесье (Житомир)

Предпоследний очевидний шанс отобрать очки у "Металлиста". Абсолютный лидер лиги из Харькова принимает 3 команду дивизиона.
Поистине центральный матч тура. А еще будет интересно посмотреть на тренерское противостояние Александра Кучера и Юрия Калитвинцева.

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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