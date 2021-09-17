16 игроков Краматорска заболели коронавирусом. Два матча Первой лиги перенесены

Матчи "Краматорска" против "Оболони" и "Волыни" перенесены на неопределенный срок в связи со вспышкой COVID-19 и кадровых проблем в команде.

В ПФЛ обратился СК "Краматорск" по поводу переноса матчей девятого и десятого туров матчей в Первой лиге в связи со вспышкой COVID-19 сразу 16 футболистов и через другие кадровые потери среди игроков клуба. Администрация ПФЛ приняла решение про перенос следующих игр, руководствуясь регламентом соревнований:

- 9 тур. "Оболонь" Киев - "Краматорск", который должен был состояться 18 сентября 2021, на более поздний срок. Клубы должны согласовать новую дату матча к 24 сентября 2021, в противном случае она будет определена администрацией ПФЛ.

- 10 тур. "Краматорск" - "Волынь", который должен был состояться 27 сентября 2021, на более поздний срок. Если до четвертого октября 2021 клубы не согласуют новую дату, то ее назначит администрация ПФЛ.