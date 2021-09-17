  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. 16 игроков Краматорска заболели коронавирусом. Два матча Первой лиги перенесены
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

16 игроков Краматорска заболели коронавирусом. Два матча Первой лиги перенесены

Первая лига
(1 голосов)

Клуб оказался в неприятной ситуации

16 игроков Краматорска заболели коронавирусом. Два матча Первой лиги перенесены

Фото: ФК Краматорськ

Новина українською

Матчи "Краматорска" против "Оболони" и "Волыни" перенесены на неопределенный срок в связи со вспышкой COVID-19 и кадровых проблем в команде.

В ПФЛ обратился СК "Краматорск" по поводу переноса матчей девятого и десятого туров матчей в Первой лиге в связи со вспышкой COVID-19 сразу 16 футболистов и через другие кадровые потери среди игроков клуба. Администрация ПФЛ приняла решение про перенос следующих игр, руководствуясь регламентом соревнований:

- 9 тур. "Оболонь" Киев - "Краматорск", который должен был состояться 18 сентября 2021, на более поздний срок. Клубы должны согласовать новую дату матча к 24 сентября 2021, в противном случае она будет определена администрацией ПФЛ.

- 10 тур. "Краматорск" - "Волынь", который должен был состояться 27 сентября 2021, на более поздний срок. Если до четвертого октября 2021 клубы не согласуют новую дату, то ее назначит администрация ПФЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) ФК Краматорск Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...