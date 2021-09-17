Хавбек Металлиста: Играем в свою игру, ни под кого не подстраиваемся

Полузащитник "Металлиста" Вячеслав Танковский поделился ожиданиями от матча Первой лиги с "Полесьем".

- После того, как ты немного поиграл в Первой лиге, какое мнение сложилось об этом дивизионе?

- Здесь все команды прессингуют. Четыре игры были практически одинаковые, все соперники примерно одного уровня.

- Что скажешь о "Полесье"?

- Идут недалеко от нас, очень опытный состав, много людей из Премьер-лиги. Недавно еще усилились: Шастал пришел, Бабенко... Серьезная команда.

- Но даже против нее будете играть с позиции силы?

- Конечно. Мы играем в свою игру, ни под кого не подстраиваемся. Будем выходить на поле и обыгрывать эту команду.

- Предыдущие восемь матчей "Металлист" выиграл. Не насытились еще победами?

- У нас есть цель, мы ее поставили и идем к ней. Чем быстрее ее выполним, тем лучше.

Напомним, матч 9-го тура чемпионата Первой лиги "Металлист" (Харьков) - "Полесье" (Житомир) состоится в пятницу, 17 сентября. Начало в 18:30.