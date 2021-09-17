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Павелко посетит матч Металлист - Полесье

Первая лига
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Матч 9-го тура Первой лиги вызывает повышенный интерес

Павелко посетит матч Металлист - Полесье

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко будет присутствовать на матче 9-го тура Первой лиги между "Металлистом" и "Полесьем". Об этом информирует Meta-ratings.

Также ожидается приезд спонсора "Полесья" и владельца сети АТБ Геннадия Буткевича. Само собой, будет на матче и президент харьковчан Александр Ярославский.

Напомним, матч "Металлист" - "Полесье" состоится сегодня, 17 сентября. Начало – в 18.30.

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В статье: Александр Ярославский Андрей Павелко Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Источник:
Meta-ratings

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