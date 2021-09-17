Кривбасс временно отстранил от работы тренера академии, которого связывают с участием в чемпионате "ДНР"

" Кривбасс " сообщил о текущей ситуации относительно тренера академии клуба Станислава Дьяченко.

Ранее была информация, что Дьяченко в течении длительного времени играл в футбол на оккупированной территории и становился чемпионом и обладателем куба так называемой "ДНР" .

После серии публикаций в прессе и разразившегося скандала клуб сделал следующее заявление:

"В августе наш клуб подписал контракт со специалистом, который до этого более 2-х лет работал в Киеве в Академии ФК "Шахтер", становился чемпионом страны, имел действующий тренерский диплом и проживал на территории Украины.

После подписания контакта клуб получил информацию от ультрас об участии Станислава в матчах на территории временно оккупированного Донецка. Руководство клуба проверило официальную информацию, и выяснило, что Станислав Дьяченко не входит в список украинском, которые играли за так называемые сборные "ДНР" и "ЛНР" и были дисквалифицированы КДК УАФ. Что и было указано в официальном заявлении клуба от 14 сентября.

Руководство клуба вместе со Станиславом провело встречу с ультрас, где активные болельщики клуба услышали его позицию и получили ответы на все вопросы лично от нового сотрудника академии.

Казалось, что на то время конфликтная ситуация была исчерпана. Но впоследствии отдельные представители фан движения "Кривбасса", не присутствовавшие на встрече, выразили свое недовольство и предоставили дополнительную информацию, которая требовала проверки.

Клуб всегда прислушивается ко своим болельщикам, но действует исключительно в правовом поле, поэтому за последние дни были сделаны следующие действия:

– Во-первых, клуб обратился к силовым ведомствам с просьбой проверить Станислава Дьяченко касательно возможных противоправных действий против государства и нарушения им действующего законодательства. Параллельно также продолжаются консультации с представителями УАФ.

– Во-вторых, на время внутреннего расследования клуб принял решение отстранить тренера академии Станислава Дьяченко от выполнения служебных обязанностей.

"Кривбасс" просит всех, кому небезразличен футбол, воздержаться от нападок на клуб и его представителей, а также защитить футболистов основной команды накануне важных матчей.

Отдельных экспертов призываем не пытаться строить личную или политическую карьеру на этой истории и дождаться итога проверок", – гласит заявление клуба.