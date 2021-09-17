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Если Липовая Долина, значит разгром. Альянс - Горняк-Спорт 4:0
Под катком оказалась команда Жабченко
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 9 тур
17.09.2021, 16:30
Город Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр в поле - Екатерина Усова (Киев)
Альянс (Липовая Долина) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 4:0
Голы: Константин Ярошенко (13), Сергей Загинайлов (56), Николай Агапов (67), Богдан Шмигельский (82 - пенальти)
Альянс: 88 Важинский Ярослав, 17 Осадчий Ян, 4 Неплях Евгений, 11 Писный Руслан, 94 Герт Андрей, 15 Лебеденко Александр, 9 Пиднебенной Вячеслав, 99 Ярошенко Константин, 78 Рогозинский Валерий, 13 Агапов Николай, 7 Загинайлов Сергей
Запасные: 55 Ефанов Руслан, 44 Адаменко Роман, 37 Зайков Кирилл, 8 Лучик Александр, 10 Карноза Артур, 22 Шмигельский Богдан, 96 Сидоренко Ярослав, 21 Шпиренок Артем.
Главный тренер - Юрий Ярошенко
Горняк-Спорт: 26 Климов Георгий, 14 Шинкаренко Дмитрий, 5 Кравчук Юрий, 24 Цвиренко Максим, 3 Чуев Богдан, 9 Романов Сергей, 22 Твердохлеб Егор, 8 Мильченко Артем, 10 Паламар Руслан, 77 Яворский Вадим, 11 Понедельник Андрей
Запасные: 25 Жмурко Роман, 16 Ямполь Ярослав, 7 Семка Артем, 19 Сафиханов Эмин, 4 Никитюк Роман, 6 Кулаковский Артем, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер.
Главный тренер - Игорь Жабченко
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