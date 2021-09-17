Ярославский, Павелко, Гордон и Беленюк ознакомились с ремонтом инфраструктуры Металлиста

Президент " Металлиста " Александр Ярославский вместе с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко ознакомились с восстановлением инфраструктуры харьковского клуба.

Также в составе делегации присутствовали президент ФК "Полесье" и владелец сети супермаркетов "АТБ" Геннадий Буткевич, глава Изюмской районной государственной администрации Степан Масельский, мэр города Житомир Сергей Сухомлин, Олимпийский чемпион Жан Беленюк, известный журналист Дмитрий Гордон.

В частности, Ярославский и Павелко побывали на обновленной Западной трибуне и в VIP-пристройке, реконструкция которой уже находится на завершающем этапе.

Напомним, что ранее "Металлист" и городские власти Харькова заявляли о желании в ближайшем будущем провести в городе матч за Суперкубок УЕФА.