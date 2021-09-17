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Ярославский, Павелко, Гордон и Беленюк ознакомились с ремонтом инфраструктуры Металлиста

Первая лига
(2 голосов)

Процесс идет

Ярославский, Павелко, Гордон и Беленюк ознакомились с ремонтом инфраструктуры Металлиста

metalist.ua

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский вместе с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко ознакомились с восстановлением инфраструктуры харьковского клуба.

Также в составе делегации присутствовали президент ФК "Полесье" и владелец сети супермаркетов "АТБ" Геннадий Буткевич, глава Изюмской районной государственной администрации Степан Масельский, мэр города Житомир Сергей Сухомлин, Олимпийский чемпион Жан Беленюк, известный журналист Дмитрий Гордон.

В частности, Ярославский и Павелко побывали на обновленной Западной трибуне и в VIP-пристройке, реконструкция которой уже находится на завершающем этапе.

Напомним, что ранее "Металлист" и городские власти Харькова заявляли о желании в ближайшем будущем провести в городе матч за Суперкубок УЕФА.

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В статье: Андрей Павелко Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (2)
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FCZK-1922 (Кировоград)
17.09.2021 в 21:48
Главное чтоб после ознакомления флешку в Гаагу не отправил)) кто в теме поймет))
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Виктор 2209 (Мехико)
17.09.2021 в 21:34
Бизнесмен ,Гон-дон,Гордон или тоже Гон-дон и борец-олимпиец пришли на тусовку-правильно подавайте материал!
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