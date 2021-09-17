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Ярославский, Павелко, Гордон и Беленюк ознакомились с ремонтом инфраструктуры Металлиста
Процесс идет
metalist.ua
Президент "
Также в составе делегации присутствовали президент ФК "Полесье" и владелец сети супермаркетов "АТБ" Геннадий Буткевич, глава Изюмской районной государственной администрации Степан Масельский, мэр города Житомир Сергей Сухомлин, Олимпийский чемпион Жан Беленюк, известный журналист Дмитрий Гордон.
В частности, Ярославский и Павелко побывали на обновленной Западной трибуне и в VIP-пристройке, реконструкция которой уже находится на завершающем этапе.
Напомним, что ранее "Металлист" и городские власти Харькова заявляли о желании в ближайшем будущем провести в городе матч за Суперкубок УЕФА.
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