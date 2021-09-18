Кучер: Полесье забило с одного момента, я больше не видел у них ничего

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ничью с "Полесьем" (1:1) в 9-м туре Первой лиги .

– Эмоции положительные. Хорошая игра получилась. С нашей стороны было много моментов. Хотелось, чтобы была реализация получше. В принципе, все получилось у нас.

– Вы говорили, что "Полесье" опасно при стандартах – как в воду глядели.

– Как мы говорили, так и получилось. Команда сыграла за счет стандарта, за счет сильных качеств. Немного недосмотрели, они хорошо сыграли в атаке – заблокировали игрока, пробили и забили.

В принципе, я больше не видел ничего. У нас было множество моментов, нам надо их реализовывать. Хромает реализация. Все видели, что мы могли больше забивать, чем один мяч. Это футбол – тем он и красен.

Во втором тайме они закрывались. Команда выигрывала в счете и, конечно, играла по результату. Ожидала шанс в контратаке, может, на стандарте где-то, мы искали счастье в атаке.

– Есть ли претензии у вас к игрокам?

– Нет никаких. Я поздравил, сказал, что молодцы, надо продолжать с таким же настроем, желанием и самоотдачей выходить в следующих матчах. Думаю, у нас все получится.