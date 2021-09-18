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Экс-игрок Ингульца перешел в клуб Первой лиги

Первая лига
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Экс-игрок Ингульца перешел в клуб Первой лиги

ФК Прикарпаття

Новина українською

15 сентября "Прикарпатье" дозаявило нового футболиста - 26-летнего Николая Квасного, который перебрался в Ивано-Франковск на правах "свободного агента".

Сотрудничество с уроженцем города Долина (родился 04.01.1995) рассчитана до конца сезона 2021/22.

Фланговый защитник на профессиональном уровне защищал цвета футбольных клубов "Арсенал" (Киев), "Таврия" (Симферополь), "Ворскла" (Полтава), "Сумы", "Прикарпатье", "Львов" и "Ингулец" (Петрово). Летом Николай был на просмотре в ПФК "Львов" и "Вересе", но не подписал контрактов с этими клубами.

В новой-старой команде Квасный выбрал 23 игровой номер.

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В сезоне 2018/19 годов Николай сыграл в футболке ивано-франковской команды 24 матча. На его счету 3 результативные передачи, а также 2 предупреждения и 2 удаления. В заключительных матчах чемпионата левый защитник дважды попадал в символические сборные 27 и 28 туров Первой лиги.

Сезон 2019/20 начинал в УПЛ в футболке ПФК "Львов" (11 матчей), а зимой 2020-го перешел в "Ингулец", в составе которого провел 26 матчей за полтора года в Первой лиге и УПЛ.

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В статье: Ингулец (Петрово) Николай Квасный Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
ФК Прикарпаття

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