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Экс-игрок Ингульца перешел в клуб Первой лиги
ФК Прикарпаття
15 сентября "
Сотрудничество с уроженцем города Долина (родился 04.01.1995) рассчитана до конца сезона 2021/22.
Фланговый защитник на профессиональном уровне защищал цвета футбольных клубов "Арсенал" (Киев), "Таврия" (Симферополь), "Ворскла" (Полтава), "Сумы", "Прикарпатье", "Львов" и "Ингулец" (Петрово). Летом Николай был на просмотре в ПФК "Львов" и "Вересе", но не подписал контрактов с этими клубами.
В новой-старой команде Квасный выбрал 23 игровой номер.
В сезоне 2018/19 годов Николай сыграл в футболке ивано-франковской команды 24 матча. На его счету 3 результативные передачи, а также 2 предупреждения и 2 удаления. В заключительных матчах чемпионата левый защитник дважды попадал в символические сборные 27 и 28 туров Первой лиги.
Сезон 2019/20 начинал в УПЛ в футболке ПФК "Львов" (11 матчей), а зимой 2020-го перешел в "Ингулец", в составе которого провел 26 матчей за полтора года в Первой лиге и УПЛ.
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