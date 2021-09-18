Почему не сыграют Краматорск и Оболонь, Кривбасс в Станиславе, матч жизни для Грицая. Первая лига в субботу

Второй день продолжается 9 тур в Первой лиге. Вчера невероятный "Альянс" Юрия Ярошенко одержал вторую подряд разгромную победу. На этот раз над командой Игоря Жабченко из Горишних Плавней (4:0) , а харьковский "Металлист" Александра Кучера впервые в чемпионате и еще и дома потерял очки . Произошло это в игре с житомирскими "волками" Юрия Калитвинцева (1:1).

Поскольку вчера был рабочий день, матчи начинались с 16:30. На выходных возникает новая временная "ячейка" для начала поединков - "13:15".

Все матчи транслирует ТК Футбол. Их можно увидеть онлайн или в записи на YouTube-канале "Первая лига". И конечно, ни одна трансляция не сравнится с просмотром футбола непосредственно на стадионе.

13:15 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Кривбасс (Кривой Рог)

Бывший Станислав, а сегодня Ивано-Франковск (с 1962-го), принимает в гостях одного из лидеров чемпионата. Если говорить словами турнирной таблицы, то 9 команда принимает 3-ю. "Кривбасс" на примере игры с "Ужгородом" (5:0) определенно напугал своим нападающим Алексеем Хобленко всех соперников из Первой лиги. Но не франковских "орлов" - они эту же команду обыграли 6:0! И, да, самых франковцев в прошлом туре изрядно покусали житомирские "волки" (0:2).

После той игры франковцы получили усиление с УПЛ на левый фланг обороны . А "Кривбасс" устроил веселую клубную фотосессию и отправился на запад. Тренер Николай Кашевский пожаловался на 12-часовую дорогу поездом и долгий переезд автобусом, а еще выразил опасение относительно состояния газона на франковском стадионе "Рух" из-за дождей. Поединок важен для обеих команд: "Прикарпатье" хочет вернуться на путь побед, а "Кривбассу" очень нужен хороший настрой перед следующим туром, когда сыграют с харьковским "Металлистом".

15:30 Волынь (Луцк) - ВПК-Агро (Шевченково)

"Волынь" начинать этот поединок в статусе фаворитов. Они в конечном итоге на 10 месте, а команда Александра Грицая с Магдалиновского района Днепропетровской области - на 14-м. Поэтому матч в Луцке становится для главного тренера "ВПК-Агро" настоящей борьбой за жизнь. Его команда, хотя и имела определенное усиление, сейчас проигрывает матч за матчем и уже находится в зоне условного вылета (плей-офф с командами Второй лиги). К слову, в противостоянии с крестоносцами Альберта Шахова "ВПК-Агро" еще не поможет дисквалифицированный капитан Сергей Палюх.

Оболонь (Киев) - Краматорск

А видите, что напротив этого поединка нет времени? Не зря. Матч должен был состоятся последним за день. Но. Еще перед прошлым матчем с "Металлистом" у "Краматорска" произошла вспышка коронавируса . Тогда было несколько игроков, сейчас - намного больше. Перенесен и этот, и следующий поединок краматорцев". Бедная и "Оболонь", у нее уже 2 перенесены игры (еще с "Альянсом" - с 2 тура).

Из этой истории есть один вопросик: интересно, а сколько вакцинированных игроков у "Краматорска" да и вообще в Первой лиге?