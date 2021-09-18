Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франковские "орлы" вырывают ничью. Прикарпатье - Кривбасс 1:1
А теперь можно жаловаться на газон, дождь и долгий путь во Франык. Но был и незабитый пенальти?
Скріншот із трансляції ТК Футбол
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 9 тур
18.09.2021, 13:15
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле - Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Кривбасс (Кривой Рог) 1:1
Голы: Роман Барчук (24 - пенальти) - Артем Щедрый (18)
Нереализованный пенальти: Роман Дебелко (2)
Предупреждение: Олег Матушевский (2), Михаил Писко (45), Николай Квасный (90), Иван Пицан (90+4) - Денис Балан (6), Владимир Заименко (23), Денис Васин (35), Роман Дебелко (54), Иван Зотько (86)
Прикарпатье: Иван Пицан, Михаил Пыско, Олег Лень, Олег Матушевский, Николай Квасный, Василий Цюцюра (К) (Роман Кузьмин, 61), Владислав Семотюк, Иван Сондей (Роман Толочко, 77), Ростислав Волошинович (Владимир Рудюк, 71), Роман Барчук (Владислав Горбаченко, 82), Назар Воробчак (Роман Дытко, 90+3).
Кривбасс: Богдан Сарнавский, Андрей Мостовой, Владимир Заименко (К), Иван Зотько, Денис Балан (Никита Татарков, 56), Вячеслав Рябов (Клим Приходько, 81), Александр Пятов, Артем Щедрый, Алексей Хобленко, Денис Васин (Милян Говедарица, 57), Роман Дебелко (Драган Ловрич, 81).
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ингульца перешел в клуб Первой лиги
- Динамо против претендента на бронзу, Шпоры - Челси и Юве - Милан. Что посмотреть на выходных?
- Петраков игнорирует Малиновского, Металлист впервые оступается. Главные новости за 17 сентября
- И снова спорное удаление. Металлист - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
Новости по теме
- 10:10 Украинские Кубок Украины: 21 матч второго предварительного этапа. Анонс поединков
- 15:25 Украинские Что посмотреть в субботу в Первой лиге: лидеры - в гостях, бои сельских команд и "зеленых"
- 16:31 Украинские Что смотреть в Первой лиге: Кривбасс без Лионеля Месси - на Полтавщине, Металлист - в гостях у лучшей атаки