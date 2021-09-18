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Франковские "орлы" вырывают ничью. Прикарпатье - Кривбасс 1:1

Первая лига
(1 голосов)

А теперь можно жаловаться на газон, дождь и долгий путь во Франык. Но был и незабитый пенальти?

Франковские "орлы" вырывают ничью. Прикарпатье - Кривбасс 1:1

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 9 тур

18.09.2021, 13:15

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле - Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Кривбасс (Кривой Рог) 1:1

Голы: Роман Барчук (24 - пенальти) - Артем Щедрый (18)

Нереализованный пенальти: Роман Дебелко (2)

Предупреждение: Олег Матушевский (2), Михаил Писко (45), Николай Квасный (90), Иван Пицан (90+4) - Денис Балан (6), Владимир Заименко (23), Денис Васин (35), Роман Дебелко (54), Иван Зотько (86)

Прикарпатье: Иван Пицан, Михаил Пыско, Олег Лень, Олег Матушевский, Николай Квасный, Василий Цюцюра (К) (Роман Кузьмин, 61), Владислав Семотюк, Иван Сондей (Роман Толочко, 77), Ростислав Волошинович (Владимир Рудюк, 71), Роман Барчук (Владислав Горбаченко, 82), Назар Воробчак (Роман Дытко, 90+3).

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Андрей Мостовой, Владимир Заименко (К), Иван Зотько, Денис Балан (Никита Татарков, 56), Вячеслав Рябов (Клим Приходько, 81), Александр Пятов, Артем Щедрый, Алексей Хобленко, Денис Васин (Милян Говедарица, 57), Роман Дебелко (Драган Ловрич, 81).

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (3)
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Djibouti (Djibouti)
18.09.2021 в 15:45
Windrose летает Кривой рог - Киев - Ивано-Франковск
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0
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
18.09.2021 в 15:38
Как болельщик Кривбасса ответственно заявляю, такой футбол нам не нужен!!!
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+3
0
sorokop (днепр )
18.09.2021 в 15:21
По моему Кривбассу пришел пи...-дальше харьков,оболонь ,полесье- там ребята умеют играть футбол...
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+1
-1


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