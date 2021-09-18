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Мастер-класс от "крестоносцев": минимум голов - максимум результат. Волынь - ВПК-Агро 1:0

Первая лига
(1 голосов)

Очередное поражение команды Грицая

Мастер-класс от "крестоносцев": минимум голов - максимум результат. Волынь - ВПК-Агро 1:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 9 тур

18.09.2021, 15:30

Город Луцк, стадион Авангард

Арбитр в поле - Михаил Райда (Иршава)

Волынь (Луцк) - ВПК-Агро (Шевченковка) 1:0

Гол: Виталий Кобзарь (25)

Предупреждения: Александр Чернов (85) - Лука Коберидзе (83)

Волынь: 42 Недилько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 16 Рябов Артур, 23 Кучеренко Александр, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш (10 Сад Валерий, 90+2 ), 17 Кобзарь Богдан (77 Квасов Ярослав, 73)

Запасные: 71 Коркодым Арсений, 1 Крынская Владимир, 8 Чепелюк Александр, 9 Богомаз Назарий, 5 Кристин Станислав, 4 Мороз Владислав, 11 Кристин Владислав, 18 Миронюк Николай, 19 Теслюк Денис, 44 Кузнечикова Владислав.

Главный тренер - Альберт Шахов

ВПК-Агро: 71 Бабичин Виктор, 32 де Паула Мерседес Висенте, 5 Шевченко Евгений, 88 Зозуля Дмитрий, 21 Пашаев Павел, 19 Косовский Сергей, 6 де Жезус Насименто Даниэль Жуни, 8 Будняк Иван (77 Наполов Сергей, 90+1 ), 70 Дудик Артем, 11 Колесник Даниил (27 Сухарь Тимофей, 46), 39 Лепа Дмитрий (10 Литвиненко Иван, 80)

Запасные: 35 Махновский Константин, 3 Слива Роман, 25 Шевченко Дмитрий, 28 Хубутия Акака, 13 Коберидзе Лука.

Главный тренер: Александр Грицай

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В статье: Александр Грицай Волынь (Луцк) Первая лига ВПК-Агро (Шевченковка) Альберт Шахов
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