Первая лига на один день поселилась в Хмельницкой области. Матчи воскресенья

Много всего уже случилось в 9 туре Первой лиги до сих пор. Состоялось 4 матча, хотя должны были играть 5. Дело в том, что в "Краматорска" вспышка коронавируса и его матч с "Оболонью" был перенесен пока на неопределенное время, как и игра этой же команды в 10 туре.

Среди других поединков зафиксирована неплохая результативность - один разгром, всего 9 голов и ни одного матча с нулевой ничьей.

Сегодня же оба матча дня пройдут в Хмельницкой области.

13:15 Подолье (Хмельницкий) - Кремень (Кременчуг)

11-я команда принимает 9-ю. Подоляне и кременчугские "камни" в последнее время стабильно получают очки и ой как необычно будет кому-то в этой игре уступать. Команда Виталия Костышина немного пропускает/забивает и часто играет вничью. У Игоря Столовицкого ребята очень принципиальные - ни одной ничьей, много забитых и еще больше пропущенных. Команды примерно равны, однако в «жителей» улицы Проскуровской очень важное преимущество - невероятную роль именно здесь играют болельщики. Их на стадион за любой погоде приходит немало и они лучше всех умеют мотивировать команду Костишина на победы, "Полесье" и "ВПК-Агро" на своем примере знают.

15:30 Агробизнес (Волочиск) - Олимпик (Донецк)

Предпоследняя, ​​15-я команда встречает в гостях 12-ю. Недалеко выше олимпийцы Сергея Литовченко кризисного Александра Чижевского. Именно в таких моментах познается настоящий ТРЕНЕР. Одно дело, когда ты приходишь в команду и у не есть результаты. Все рады, счастливы. И каждый понимает, что когда-нибудь кризис наступит. Вот он! Что дальше? Нужно копаться в "двигателе" команды, психологии игроков, межличностных отношениях, из которых все начинается и насущно футбольного - тактики. Кто-то выползет, а кому-то придется уйти в отставку. Посмотрим, уже недолго.