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"Хорошії гості у мене". Подолье - Кремень 4:1
Три гола забили, как по часам - каждые 10 минут
Действительно получилось как в древней песни группы "Ватра". Хмельницкий пожалуй слишком захватил гостей из Полтавской области. Потому команда Игоря Столовицкого много напропускала. А могла и еще больше.
Достаточно ровный первый тайм, в котором "Кремень" имел даже лучшие возможности для того, чтобы выйти вперед, продолжил безумный по результативности другой. Все голы были забиты именно тогда.
Команда Виталия Костишина неожиданно для соперника зажала «камней» в их штрафной. Вроде отбились, и сами попали в каркас ворот "Подолья". И вот подбор в центральном круге, Цыбульник ведет атаку через центральную ось, отдает на Прихну, а тот сразу на Игоря Карпенко. Центрфорвард быстро пробил в дальний угол. - 1:0.
"Кремень" отыгрался довольно случайно. Орел звапустив с левого фланга прекрасный пас на ход форвардам. Защитнику хозяев Веремеенко пришлось подтолкнуть плечом Галата почти на границе штрафной площадки. Виталий Бойко пробил в стенку, но от нее мяч срикошетил дальше вперед на голову Оресту Панчишину - 1:1.
Второй раз "Подолье" вышло вперед после прострела с правого фланга от Савошка. Карпенко этот раз сбросил под удар, а капитан Прихна забил - 2:1.
Определенные противоречия вызывает третий забитый "Подольем" гол, авторства Игоря Карпенко. Ведь он избежал офсайда благодаря игроку "Кременя", который лежал на газоне и корчился от боли. Арбитри Козорог не остановила игры, а Игорь нанес красивый удар - 3:1.
Разгром "Кремня" завершил Савошко после прострела с того же правого фланга от Ващишина. Владимир опередил вратаря команды Кременчуга - 4:1.
Первая лига, 9 тур
19.09.2021, 13:15
Город Хмельницкий, стадион Подолья
Арбитр в поле - Кристина Козорог (Киевская область)
Подолье (Хмельницкий) - Кремень (Кременчуг) 4:1
Голы: Игорь Карпенко (54, 74), Дмитрий Прихна (64), Владимир Савошко (78) - Орест Панчишин (62)
Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 33 Веремеенко Олег, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Цыбульник Александр, 2 Прихна Дмитрий, 70 Мораренко Станислав, 19 Островский Денис, 17 Савошко Владимир, 18 Карпенко Игорь
Запасные: 12 Валион Алессио, 9 Волынец Даниил, 49 Каверин Виталий, 44 Матвеенко Эдуард, 10 Прилепа Владислав, 20 Панасенков Артем, 21 Ващишин Артур, 11 Коваль Станислав
Арбитр в поле - Виталий Костышин
Кремень: 77 Мирный Виталий, 47 Белоусов Денис, 15 Головко Александр, 17 Курелех Валерий, 8 Орел Вячеслав, 6 Панчишин Орест, 97 Сейтхалилов Сулейман, 2 Бычков Богдан, 99 Кошман Игорь, 18 Бойко Виталий, 20 Галата Денис
Запасные: 23 Старченко Денис, 19 Молько Владислав, 9 Навроцкий Максим, 88 Ализаде Тугай, 22 Аверьянов Максим, 10 Белоус Сергей, 35 Товкач Артем
Главный тренер - Игорь Столовицкий
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