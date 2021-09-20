Что посмотреть в Первой лиге. 9 тур завершается матчем в Закарпатье

Сегодня состоится последний матч 9 тура в Первой лиге. Этот тур начался еще в пятницу. Один из его матчей не состоялся из-за вспышки ковида в команде "Краматорска", поэтому игра с "Оболонью" перенесена еще неизвестно на когда, как и следующий матч команды из Донбасса.

16:15 Ужгород - Нива (Тернополь)

Последняя команда турнирной таблицы принимает 9-ю, до недавнего времени одного из лидеров, которого только что спустил с небес липоводолинский "Альянс" (1:5). Игорю Климовскому с его командой "туров" надо реабилитироваться.

"Ужгород" же должен хотя бы где-то искать очков. Победа - пусть, ничья - тоже приемлемо, даже победоносно в такой ситуации. Исполняющий обязанности главного тренера Богдан Блавацкий стал настоящей "белкой в ​​колесе", вынужден проходить тот же путь от тура к туру - надеяться на очки и ждать кто знает какого решении от руководства клуба. Может создать ассоциацию вместе с Чижевским и Грицаем под лозунгом "ищем выхода из кризиса", обменяться несколькими игроками?

Поскольку "Нива" немного забивает, то не стоит ожидать большого количества голов. "Ужгород" - самая слабая оборона Первой лиги с 25 пропущенными. Чтобы наконец избавиться от этого звания, клуб вынужден просматривать список свободных агентов на футбольном рынке. На этот раз подписал 27-летнего защитника Александра Аксенова. Дебютировать он может уже в этой игре.