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Металлист в шаге от подписания англичанина с опытом игры в АПЛ
Харьковчане продолжают вести громкую трансферную кампанию
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28-летний уроженец Лондона последние два сезона выступал за "Шеффилд Уэнсдей". До этого в его карьере были "Уиком", "Кардифф", "Брентфорд" и "Барнсли". На счету Харриса 13 матчей и 1 гол в АПЛ (в сезоне 2018/2019), а также 138 матчей и 8 голов в Чемпионшипе.
Transfermarkt оценивает стоимость Харриса в 1,5 млн евро.
Напомним, что после девяти туров чемпионата Первой лиги "Металлист" с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на 6 пунктов своего ближайшего соперника "Кривбасс".
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