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Металлист в шаге от подписания англичанина с опытом игры в АПЛ

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане продолжают вести громкую трансферную кампанию

Металлист в шаге от подписания англичанина с опытом игры в АПЛ

youtube.com

Новина українською

"Металлист" в ближайшее время может завершить сделку по переходу флангового полузащитника Кадима Харриса. В Харьков футболист переберется на правах свободного агента.

28-летний уроженец Лондона последние два сезона выступал за "Шеффилд Уэнсдей". До этого в его карьере были "Уиком", "Кардифф", "Брентфорд" и "Барнсли". На счету Харриса 13 матчей и 1 гол в АПЛ (в сезоне 2018/2019), а также 138 матчей и 8 голов в Чемпионшипе.

Transfermarkt оценивает стоимость Харриса в 1,5 млн евро.

Напомним, что после девяти туров чемпионата Первой лиги "Металлист" с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на 6 пунктов своего ближайшего соперника "Кривбасс".

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В статье: Металлист (Харьков) Кадим Харрис
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
20.09.2021 в 17:15
Краще б якогось Бенталеба собі забрали!
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vava170782
20.09.2021 в 16:57
"БОМБА" всім БОМБАМ бомба
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