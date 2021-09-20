Металлист в шаге от подписания англичанина с опытом игры в АПЛ

" Металлист " в ближайшее время может завершить сделку по переходу флангового полузащитника Кадима Харриса. В Харьков футболист переберется на правах свободного агента.

28-летний уроженец Лондона последние два сезона выступал за "Шеффилд Уэнсдей". До этого в его карьере были "Уиком", "Кардифф", "Брентфорд" и "Барнсли". На счету Харриса 13 матчей и 1 гол в АПЛ (в сезоне 2018/2019), а также 138 матчей и 8 голов в Чемпионшипе.

Transfermarkt оценивает стоимость Харриса в 1,5 млн евро.

Напомним, что после девяти туров чемпионата Первой лиги "Металлист" с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на 6 пунктов своего ближайшего соперника "Кривбасс".