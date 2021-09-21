Кучер прокомментировал подписание английского новичка Харриса

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал подписание английского полузащитника Кадима Харриса.

"Он приехал, один раз потренировался, притирается. Ему надо адаптироваться, привыкнуть к ребятам, познакомиться.

Фланговый игрок. Посмотрим, как он будет выглядет", - сказал Кучер.