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Кучер прокомментировал подписание английского новичка Харриса

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Кадим Харрис - первый англичанин в украинском футболе

Кучер прокомментировал подписание английского новичка Харриса

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал подписание английского полузащитника Кадима Харриса.

"Он приехал, один раз потренировался, притирается. Ему надо адаптироваться, привыкнуть к ребятам, познакомиться.

Фланговый игрок. Посмотрим, как он будет выглядет", - сказал Кучер.

Добавим, что 28-летний Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.

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В статье: Александр Кучер Металлист (Харьков) Кадим Харрис
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Источник:
Футбол NEWS

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