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Кучер прокомментировал подписание английского новичка Харриса
Кадим Харрис - первый англичанин в украинском футболе
Фото: ФК Металлист
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал подписание английского полузащитника Кадима Харриса.
"Он приехал, один раз потренировался, притирается. Ему надо адаптироваться, привыкнуть к ребятам, познакомиться.
Фланговый игрок. Посмотрим, как он будет выглядет", - сказал Кучер.
Добавим, что 28-летний Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.
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Источник:Футбол NEWS
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